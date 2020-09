Koronavírus-járvány

Súlyos bírságra számíthatnak a buszsofőrök a maszk nélküli utasok miatt

Akár 100 ezer forintos bírságot is kaphat az az autóbusz-vezető szeptember 15-től, aki maszk nélküli utast enged fel a járműre - tudta meg az ATV Híradó.



Mindez abból az utasításból derül ki, amelyet a Volánbusz küldött ki a szolgálati helyeken dolgozó sofőröknek - írja a hírportál.



A levél szerint szeptember közepétől a vállalat munkatársai kötelesek kizárni azokat az utazásból, akik nem viselnek maszkot. A rendőrségi ellenőrzés során mind az utasok, mind a cégnél dolgozó kollégák is 10 ezertől 50 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak, ha nincs rajtuk maszk - teszik hozzá.



Az intézkedésekről szóló levél tartalmát a Közúti Közlekedési Szakszervezet is megerősítette az ATV Híradójának.



Mint ismert, a Fővárosi Operatív Törzs ülése után szigorító intézkedéseket hozott a Fővárosi Önkormányzat is a járvány megfékezéséért. Egyebek mellett arról is döntöttek, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain a maszkot nem vagy szabálytalanul viselő utasokat az utazásból történő kizárás mellett 8000 forintra büntethetik a BKK ellenőrei.