Munkakör

Ápoló és orvos ellen emeltek vádat egy idős férfi halála miatt Heves megyében

Az eljárás egy idősotthonban lakó férfi halála miatt indult az intézmény részlegvezető ápolója és a körzeti orvosa ellen. 2020.09.09 12:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt két egészségügyi dolgozó ellen a Hatvani Járási Ügyészség - tájékoztatta a Heves megyei főügyészhelyettes szerdán az MTI-t.



Kalmár Gyula közölte: az eljárás egy idősotthonban lakó férfi halála miatt indult az intézmény részlegvezető ápolója és a körzeti orvosa ellen.



A vádirat szerint az 1940-ben született férfi 2017 tavaszán több kórházban is feküdt, mivel szívműtéten esett át. Az operáció után az orvosok előbb napi 10 milligramm véralvadásgátló szedését írták elő, majd ezt 1,5 milligrammra csökkentették.



A beteg áprilisban idősotthonba került, ahová a kórház megküldte a zárójelentését is. A férfi önmaga ellátására képtelen volt, gyógyszereinek szedését kontrollálni nem tudta. Befogadásakor a részlegvezető ápolónő készítette el az ellátásához szükséges dokumentációt, amelyben figyelmetlenségből a kezdeti magasabb dózist rögzítette beállított napi véralvadásgátló-adagként.



A hibát az új lakót másnap megvizsgáló háziorvos sem vette észre, mivel elsősorban a sértett mentális problémáira, a nővérekkel szembeni agresszív fellépésére, suicid megnyilvánulásaira koncentrált. Emiatt a sértett csaknem egy hónapon át több mint hatszoros adag vérhígítót kapott, és ennek következményeként kórházba került, ahol elhunyt. Halálában a vizsgálatok szerint a gondatlanságon kívül a betegségei is szerepet játszottak.



A vádhatóság indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül mondja ki a két vádlott bűnösségét, az ápolónőre pénzbüntetést, a doktornőre felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, mindkettejüket határozott időre tiltsa el foglalkozása gyakorlásától és kötelezze őket a több mint félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére - ismertette a főügyészhelyettes.