Koronavírus-járvány

Több településen emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége

Több településen emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kedden a koronavirus.gov.hu oldalon.



A kormányzati portálon azt írták: Nyíregyházán, Budapest északi és központi területein, valamint Debrecenben nőtt az új koronavírus örökítőanyagának mennyisége a 36. héten végzett szennyvízvizsgálatok szerint. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a módszer a behurcolt eseteket és az egyedi gócokat nem méri, tehát az eredmények arra utalnak, hogy az ország nagyobb részén megindult a közösségi terjedés.



A fertőzöttek emelkedő száma és az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok azt mutatják, hogy a járvány nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása - írták.



Felhívták a figyelmet arra, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak - folytatták - és lehetőleg tartani kell a szociális távolságot. Ahol nem lehet, ott indokolt az orrot és szájat eltakaró maszkot viselése. Viseljék a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa azt be - sorolták az elővigyázatossági ajánlásokat.



Ha mindezeket betartjuk, el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a mindennapi életünket korlátozó további intézkedések bevezetését - olvasható az NNK közleményében.