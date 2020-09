Belföld

Az MSZP a Kúriához fordult népszavazási kérdései elutasítása miatt

Az MSZP Kúriához fordult jogorvoslatért, miután a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) nem hitelesítette a természetes tavakkal kapcsolatos népszavazási kérdéseit - közölte a szocialisták pártigazgatója Budapesten.



Molnár Zsolt a Kúria székhelye előtt tartott, az MSZP Facebook-oldalán követhető online sajtótájékoztatón gyalázatosnak nevezte az NVB döntését, amelyben elutasította a párt három népszavazási kérdésének hitelesítését.



Mi hiszünk az igazunkban és bízunk benne, hogy pozitív döntés születik - fogalmazott az ellenzéki politikus, aki reményét fejezte ki amiatt is, hogy a népszavazást követően valóban mindenki számára ingyenessé válnak a szabad vizek, nem lehet túlépíteni a strandokat, kempingeket, nem lehet lecsapolni a nádasokat és nem lehet majd kisajátítani a Balatont és más természetes vizeket.



Molnár Zsolt kitért arra is, hogy az őszi parlamenti szezonban az MSZP beterjeszti a Balaton-törvény átfogó módosítását.



Azt is kezdeményezik, hogy az állami költségvetésből kártalanítsák az önkormányzatokat azon döntések után, amelyek tőlük forrást vonnak el.



AZ országgyűlési képviselő sürgette azon javaslatuk elfogadását is, miszerint a szálláshelyek a kormánytól kapott vissza nem térítendő támogatás 50 százalékáig ajánljanak fel vendégéjszakákat a családoknak.



Felszólította a kormányt, hogy a Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) távozó elnökének utódjáról zajló egyeztetések ne csak formálisak, hanem valósak legyenek. Az NVI-nek olyan vezetője legyen, aki nem pártérdeket képvisel - hangoztatta.