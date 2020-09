Koronavírus-járvány

Bezárják a Budaörsi 1. számú Általános Iskolát a vírus miatt

Az Oktatási Hivatal 2020. szeptember 7-re rendkívüli szünetet rendelt el a Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában, szeptember 8-tól pedig digitális oktatást. A közlemény szerint, amit a szülők kaptak az iskola igazgatójától, a tanulók felügyeletét az iskola biztosítja - számolt be róla a Budaörsi Napló.



Az ügy előzménye, hogy már az első tanítási napon kiderült, egy pedagógus második COVID-tesztje is pozitív lett. A tanár pénteken volt utoljára az iskolában, viszont a tantestület a múlt héten értekezleteken vett részt, valamint közös feladatokon dolgozott vele együtt, ami szintén egy, a szülőket tájékoztató levélből derült ki. Amiben egyebek között még az állt, hogy „Az iskola épületét a hétvégén az EMMI biztonsági előírásainak megfelelően fertőtlenítettük, és a kijelölt helyekre elhelyeztük a fertőtlenítőszereket, valamint több tájékoztató anyagot helyeztünk el az osztálytermekben és a folyosókon a higiéniai szabályokról. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeik biztonságos környezetben tanulhassanak.”

Továbbá: „Az egész alkalmazotti kör adatait továbbítottuk / természetesen az ő beleegyezésükkel / az illetékes hatóság felé, akik felvették a kapcsolatot az egészségügyi hatóságokkal. Tünetmentes valamennyi kollégánk, ezt örömmel tudatom. A fertőzés elkerülése érdekében a mai napon újra fertőtlenítő takarítást végeztünk az intézményben. Az épület reggelre teljes mértékben és kockázat nélkül, minden kórokozótól mentesen várja a gyerekeket. Tiszteletben tartjuk azonban a szülőknek azt a jogát, hogy Önök dönthetnek gyermekük távol maradásáról is, erről kérem az osztályfőnököket értesíteni szíveskedjenek. Határozottan kérem a kötelező járványügyi szabályok fokozott betartását, a közösségi terekben maszk viselését, és a gyakori kézmosást és kézfertőtlenítést, a távol tartási szabályok betartását, melyeket mi is fokozottan betartunk, és ezt kérjük mindenkitől. Remélem, a holnapi nap folyamán zökkenőmentesen folytathatjuk iskolai életünket. Ennek reményében kérem türelmüket és támogatásukat, melyben bízom.”



Pénteken este a Budaörsi Naplót egy érintett szülő úgy tájékoztatta, hogy „csak az én gyermekem osztályában két szülőt is pozitív eredménnyel teszteltek ezen a héten.” Wittinghoff Tamás polgármester megerősítette, hogy valóban pozitív lett az iskolában egy pedagógus tesztje. Hozzátéve, hogy az ÁNTSZ a járványügyi felelős, a minisztérium pedig az esetleges bezárásért, az igazgató a „megelőzésért”, amihez az önkormányzat minden segítséget felajánlott. „A mi javaslatunk az volt, hogy bontott osztályok legyenek. Ehhez egyelőre nem kaptak engedélyt a fenntartótól”.



A legfrissebb tájékoztatás szerint tehát a döntés végül is vasárnap született meg: szeptember 7-ére a rendkívüli szünet elrendelése, szeptember 8-tól pedig a digitális oktatásra való átállás.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint az országban összesen 4 óvodában és 6 iskolában kellett rendkívüli szünetet elrendelni a héten a járványügyi helyzet miatt, ezek egyike tehát a Budaörsi 1. Számú Iskola, de 6000 intézményben rendben zajlott az oktatás.



A Minisztériumhoz összesen 182 bejelentés érkezett, ezek közül 69 igényel nyomon követést, tanügyi intézkedésre eddig csak 10 intézményben volt szükség. Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ folyamatosan figyelemmel követi a fertőzöttség alakulását, és minden olyan helyszínen megteszi a szükséges intézkedéseket, ahol a fertőzés megjelenik – áll még az EMMI közleményében.