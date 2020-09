Demonstráció

A Parlamentig ért az SZFE élőlánca - videó

A demonstrálók az egyetem chartáját adták kézről kézre, szigorúan maszkban és kesztyűben. A charta többek között azt is rögzíti, hogy „az egyetem autonóm intézmény, és ahhoz, hogy teljesíthesse feladatát, a kultúra értékeinek létrehozását és átadását, minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie.”



Ez az, ami az intézmény eddigi vezetése és a hallgatók szerint veszélybe került azzal, hogy az SZFE-t szeptember 1-től a Vidnyánszky Attila vezette Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma irányítja. Emiatt távozott az elmúlt napokban sorra több, évtizedek óta ott oktató művész, köztük többen osztályvezető tanárok, és emiatt foglalták el a hallgatók az egyetem épületét.



"Van az a halszálka, ami annyira fennakad a torkukban, hogy nem fognak tudni mit csinálni, szerintem ez most mi vagyunk. Nézze meg ezeket az embereket, ez csodálatos, nagyon fontos. Ez nem egy politikai cucc. Ez egy alapvető kérdés, hogy egy universitas, egy egyetemi polgárság saját magáról rendelkezik, és róluk nem rendelkezhetnek" - nyilatkozta a vasárnapi tüntetésen Szász János rendező, egyetemi tanár.



"Ez a szakma szétvált. Kegyetlen. De úgy érzem, hogy ez olyan fantasztikus állapot, hogy itt ennyi ember egy igazi kultúra mellett szavaz, és akarja. Én azt gondolom, hogy ennek előbb-utóbb eredménye kell legyen" - hangzott Csákányi Eszter, az Örkény Színház színésznőjének véleménye.



Az élőlánc az SZFE több épületétől indult, érintette más felsőoktatási intézmények épületét, míg végül a Charta tekercse elért a Kossuth térre, ahol dobozba tették és az egyetem egyik legfiatalabb, idén felvett hallgatója elhelyezte a oroszlánszobor talapzatán.



Az SZFE ügyéhez a Velencei Filmfesztiválon tartózkodó rendező, Mundruczó Kornél és Weber Kata is csatlakoztak, akik legújabb filmjük, a Pieces of a Woman sajtótájékoztatóján #freeSZFE hashtaggel ellátott pólóban jelentek meg. A Magyar Távirati Iroda felvételén egyébként pont ez a felirat nem látszik a pólón, - ahogyan az egy hete zajló hallgatói tiltakozásról, az egyetemfoglalásról sem közölnek képeket.



"A szervezők legkevesebb ötezer fővel számoltak, hogy az élőláncos stafétaátadás megvalósulhasson. Ezt, minden jel arra mutat, hogy sikerült túlteljesíteni, több helyen egymás mellett párhuzamosan több sor is haladt. A diákok azt mondják, addig nem hagyják abba a tiltakozást, amíg a kuratórium és Vidnyánszky Attila le nem mond" - fogalmazott Kónya Rita Veronika, az Euronews tudósítója a Kossuth téren.