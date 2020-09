Koronavírus-járvány

A koronavírus-járvány sem törte meg a csok népszerűségét

Töretlen a csok népszerűsége, a kifizetések a koronavírus-járvány ellenére megduplázódtak. Az idei első fél évben családi otthonteremtési kedvezmény (csok) formájában több mint 63 milliárd forinttal támogatta az állam a családokat - tájékoztatta az MTI-t Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.



Tájékoztatása szerint 2020 első fél évében felpörögtek a csok-kifizetések: míg 2020. január 1. és 2020. június 30-a között 63,2 milliárd forintot, addig tavaly ugyanebben az időszakban ennek az összegnek a felét, mindössze 31,9 milliárd forintot fizetett ki erre az államkassza.



A Magyar Államkincstár kifizetési adataiból egyértelműen kiolvasható, hogy még a veszélyhelyzet ideje alatt is éltek a csok kínálta kedvező lehetőséggel a családok, és folyamatosan intézték az igénybevételéhez szükséges ügyeket - mondta.



A csok jelentős segítség az otthonteremtésben, ezzel a kormány 2020. július 31-ig több mint 148 ezer családot támogatott 466 milliárd forinttal - húzta alá az államtitkár.



A csok mellett a kormány számos - a családokat és a fiatalokat támogató - intézkedéseinek is betudható az, hogy sikerült demográfiai fordulatot elérni - emelte ki Tállai András, emlékeztetve arra, hogy 2020 első fél évében a születések száma 5,5 százalékkal több volt, mint az előző évben.



Már több mint ötéves a csok, amelyet új lakás vásárlására vagy építésére, használt lakás vásárlására, bővítésére lehet felhasználni. Meglévő gyermekeik után a házastársak, az élettársak és az egyedülálló szülők, valamint a gyermeket vállaló házaspárok is igényelhetik - emlékeztetett az államtitkár.



A magyar családi otthonteremtési rendszer egyedülálló abban is, hogy a kormány biztosította kedvezményrendszer folyamatosan bővül - mondta az államtitkár. A tavaly július 1-én debütált falusi csok hatása megkérdőjelezhetetlen, hiszen azon túl, hogy július végéig közel 13 ezer család otthonteremtését segítette, hozzájárult kilencszáz olyan kistelepülés népességének a növekedéséhez is, ahol korábban lélekszámcsökkenés volt - tette hozzá.



A falusi csok használt lakás és ház vásárlására és korszerűsítésére és/vagy bővítésére, valamint a meglévő ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel tanyán, birtokközponton vagy preferált kistelepüléseken. Három gyermek után már akár 10 millió forint állami támogatás is járhat - ismertette Tállai András.