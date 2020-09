Felsőoktatás

Egyeztetést kezdeményezett a rektori konferencia és a HÖOK az SZFE helyzetéről

A Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) egyeztetést kezdeményezett a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) helyzetéről.



A Magyar Rektori Konferencia pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy az egyeztetésre - amely szeptember 8-án lesz az Eötvös Loránd Tudományegyetemen - szóló meghívást az egyetem vezetése, az egyetem fenntartójának vezetője és az egyetemi hallgatói önkormányzat vezetője is elfogadta.



A rektori konferencia később az SZFE hallgatói önkormányzatának kérésére azt tudatta az MTI-vel, hogy a hallgatói önkormányzat testületi döntéssel határoz arról, részt vesz-e az egyeztetésen.



Az egyeztetést azért kezdeményezte a két szervezet, mert úgy látják, hogy az "erősebb kijelentések" inkább mélyítik a szakadékot a fenntartó és az egyetem között, a megoldáshoz pedig párbeszédre van szükség.



A struktúraváltást mindkét szervezet előremutató folyamatnak tartja, azonban határozott álláspontjuk, hogy csak akkor vezethet eredményre, ha a fenntartó és az egyetem is azonos elképzelések alapján kezdi meg az együttműködést, egyébként az egyetem és a hallgatók is sérülnek a folyamatban.



Az SZFE vezetősége és a szenátus is lemondott szeptember elsejei hatállyal tisztségéről, attól a naptól az intézmény fenntartója a Színház- és Filmművészetért Alapítvány, a kuratórium elnöke pedig Vidnyánszky Attila.