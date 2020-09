Az orvosi kamara lejáratta magát: nem cáfolta meg dr. Pócs Alfrédot, de elhatárolódik tőle

"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) Elnöksége a Területi Szervezetek vezetőinek döntő többsége által aláírt állásfoglalással összhangban a leghatározottabban elhatárolódik az utóbbi hetekben mind nagyobb publicitást és hangerőt elérő vírusszkeptikus vagy egyenesen vírustagadó, a SARS-CoV-2-es vírus veszélyeit és a vele szemben való védekezés fontosságát megkérdőjelező csoportoktól, az azokat vezető orvosoktól, gyógyszerészektől és egyéb végzettségű önjelölt igazságosztóktól" - írta közleményében a MOK.



Így a szervezet vezetése elhatárolódik dr. Pócs Alfréd ortopéd sebész, harcos 5G elleni aktivista, valamint az 'Orvosok a tisztánlátásért' Egyesület vezető tagja által a COVID-19 pandémia kapcsán tett kijelentésektől, azokat igen jelentős részét tudományosan megalapozatlannak, félrevezetőnek és hamisnak bélyegezve.



Hasonló módon elhatárolódunk saját kamaránk tagjai közül dr. Tamasi József, kamaránkon kívül egyebek közt dr. Gődény György gyógyszerész által hirdetett összeesküvés-elméletektől, amelyek a jelen koronavírus okozta járványveszélyt a média és különböző kormányok, illetve egyéb ’háttérhatalmak’ okozta hisztériának állítják be, tagadják a távolságtartás és a maszkviselés tudományosan sokszorosan megalapozott fontosságát a vírus terjedésének lassításában, valamint általános oltásellenes attitűdöt is közvetítenek. Tanaikat sokan, sok helyen, tételesen cáfolták már.

Ezzel szemben dr. Pócs Alfréd kérte, hogy állításait tudományosan cáfolja meg, aki tudja. Az orvosi kamara most nem ezt tette, hanem csak általánosságban válaszolt. Szánalmas és hiteltelen lett így az orvosi kamara, amiért nem cáfolják meg tételesen, mi az, ami marhaság. Vagy lehet, hogy egyszerűen nem tudják megcáfolni?



Például dr. Pócs Alfréd legfontosabb állítása, hogy a WHO által megadott egyik primer szekvencia minden emberi DNS része (erről itt olvashat bővebben angol nyelven vagy itt >>>), vagyis ez alapján az is feltételezhető, hogy az így betáplált valamennyi teszt képes pozitív eredményt adni mindenféle vírus nélkül.