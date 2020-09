Szolgáltatás

Műsorkimaradás lesz vasárnap egyes csatornákon

Technológiaváltás miatt az Antenna Hungária szolgáltatásában szeptember 6-án, vasárnap 0:00 és 6:00 óra között leállás várható a MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásokban - közölte az Antenna Hungária csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, hogy szeptember 6-án utolsó állomásához érkezik az Antenna Hungária technológiaváltása.



Az első szakaszban valamennyi vételkörzetben DVB-T2 technológiára váltott a szolgáltató, a második - és egyben befejező - szakaszban pedig a HEVC kódolást vezetik be a fogyasztói élmény növelése érdekében. Ezzel egyidőben további két új vételkörzetben - Kékesden és Mosonmagyaróváron - indítanak földfelszíni televíziós szolgáltatást - írják a közleményben.



Az említett körzetekben a felhasználók és előfizetők zavartalanul és jobb minőségben használhatják majd a szolgáltatást.



Részletezik, hogy a HEVC (High Efficiency Video Coding) egy magas hatásfokú, fejlett technológiát alkalmazó videótömörítési eljárás, amely jelentősen javítja a kódolási minőséget, így a teljes technológiaváltás után, a MinDig TV Extra előfizetők jobb minőségben élvezhetik a szolgáltatást.



A HEVC-re átállással egyidejűleg a programkínálat is megváltozik a fizetős MinDig TV Extra platformon.



Felhívják a figyelmet arra, hogy a HEVC átállást követően - reggel 6 óra után - a vevőkészülékeket újra kell hangolni.



A zavartalan szolgáltatás érdekében az Antenna Hungária arra kéri a MinDig TV Extra előfizetőket, hogy feltétlenül üzemeljék be a már korábban megkapott (DVB-T2/HEVC szabványú) dekódert.



Az Antenna Hungária az ügyfeleket folyamatosan tájékoztatja a változásokról a MinDig TV weboldalán (www.mindigtv.hu/atallas), a MinDig TV Extra weboldalon (https://www.mindigtv.hu/mindigtvextra), a Call center 1211-es számon, és a DVB-T Infocsatorna 99-es programhely fórumokon.