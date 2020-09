Média

NMHH: megújul az átfogó filmadatbázis a médiatanács honlapján

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (MNHH) Médiatanácsa megújítja a honlapján található adatbázisát, amely a Magyarországon vetített filmekről ad részletes tájékoztatást - tudatta az NMHH Kommunikációs Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



Az új változatban a művek magyar korhatár-besorolása mellett az amerikai, brit és német értékelések is láthatók lesznek az alkotások eredeti címe, műfaja, gyártási éve, hossza, gyártásának országa, rendezője és főszereplői mellett - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Azt írták, az adatbázis később egyedi, a tartalomra utaló piktogramokat is alkalmaz majd, amelyek egyértelműen jelölik, hogy milyen témák jelennek meg a filmekben, mint például a félelemkeltés, az erőszak, a trágárság, a szexualitás vagy a kábítószerek. Idővel tartalmi információk is olvashatóak lesznek, amelyek röviden összefoglalják azt, hogy miért kapta az adott besorolást egy-egy mű.



Ezek az újítások általánosságban teszik informatívabbá az adatbázist a fogyasztók számára, de kiemelt segítséget jelentenek majd a kisgyermekes szülőknek is a filmválasztásban - mutattak rá.



Az NMHH közleményében tudatta azt is, hogy közbenjárására figyelmeztettek két csatornát a cseh és a román társhatóságok.



A cseh társhatóság, az RRTV egy, a médiatanács által továbbított bejelentés alapján indított eljárásban megállapította, hogy a joghatósága alá tartozó, Magyarországra sugárzó Film Mánia szolgáltatója megsértette a cseh jogszabályokat, amikor márciusban A Préda című filmet korhatár-besorolás nélkül és nem megfelelő időpontban tette közzé.



A cseh jogszabályok szerint reggel 6 és este 10 óra között nem lehet olyan műsorokat adni, amelyek veszélyeztethetik a gyermekek fizikai, pszichológiai vagy erkölcsi fejlődését. A magyar jogszabályok alapján a filmet 16-os besorolással kizárólag este 21 óra és reggel 5 óra között adhatta volna a csatorna. A társhatóság emellett felhívta a szolgáltatót, hogy tegyen eleget a szigorúbb magyar szabályozásnak is, különös tekintettel a magyar korhatárjelzésekre.



A román társhatóság, a NAC szintén a médiatanács hasonló jogsértéssel kapcsolatos jelzése után megállapította, hogy a joghatósága alá tartozó, ugyancsak Magyarországra sugárzó Mozi+ szolgáltatója azzal sértette meg a román jogszabályokat, hogy márciusban a Tökéletes katona című filmet nem megfelelő időben és korhatár-besorolással tette közzé. A román jogszabályok szerint 15-ös korhatár-besorolással, este 23 óra és reggel 6 óra között sugározhatóak azok a műsorok, amelyek erőszakos jeleneteket tartalmaznak. A magyar jogszabályok alapján a filmet 16-os besorolással kizárólag este 21 óra és reggel 5 óra között adhatta volna a csatorna.



A társhatóság nyilvános figyelmeztetésben részesítette a szolgáltatót - olvasható a közleményben.