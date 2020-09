Botrány

Pénzbüntetést kapott két orvos és egy ápoló egy beteg halála ügyében

Az ápolóként dolgozó elsőrendű vádlott az éjszakai műszakban anélkül adott be további fájdalomcsillapítót a fájdalomra panaszkodó, kiabáló betegnek, hogy erről az ügyeletes orvossal konzultált volna.

Pénzbüntetésre ítélt két orvost és egy ápolót egy idős beteg halála ügyében foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt kedden első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.



Az eljárás adatai szerint a két orvos úgy rendelt el fájdalomcsillapító terápiát egy szívelégtelenség miatt kórházban fekvő idős beteg részére, hogy azt nem tüntették fel a kórházi lázlapon, továbbá egyikük nem tájékoztatta az éjszakai műszakot átvevő társát arról, hogy a beteg már kapott fájdalomcsillapítót.



Az ápolóként dolgozó elsőrendű vádlott az éjszakai műszakban anélkül adott be további fájdalomcsillapítót a fájdalomra panaszkodó, kiabáló betegnek, hogy erről az ügyeletes orvossal konzultált volna. Később pedig az orvos által elrendelt egy ampulla helyett kettőt adott be a betegnek.



A beteg mérgezés okozta heveny légzési és vérkeringési elégtelenség miatt még aznap éjjel meghalt.



Az elsőfokú bíróság az egyik orvost 500 ezer, a másikat 400 ezer, míg az ápolót 320 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.



Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így a büntetőper másodfokon folytatódik.