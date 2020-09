Határzár

Óriási a sor és a felháborodás a magyar határon befelé - videó

A kormány döntése nyomán ugyanis szeptember elsejétől - a tranzit forgalmat leszámítva - csak szlovák, cseh és lengyel utazók léphetnek be Magyarországra - ők öt napnál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel. 2020.09.01 13:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szlávik János infektológus főorvos szerint nem is a behurcolás miatt terjed a járvány. A strandok, bulik és esküvők sokkal veszélyesebbek. Így ez a lezárás inkább csak újabb vasfüggöny, mintsem megelőzés. Vicc, hogy éjfélig még lázat se mértek befelé. Jöhettek a betegek, hogy fertőzzenek. Most pedig már nem jöhet az egészséges ember sem, ha külföldi. Rengeteg külföldön élő magyar sem tud hazajönni meglátogatni a családját. Mert például míg Angliában ingyenes a teszt, addig a Magyarországon végzett tesztelés a nagyobb családoknak akár többszázezer forint is lehet.



Hétfőn kiutaztunk próbaképpen, az osztrákok normálisan lázat mértek, de nem zárták le a határokat. Ott ez a gyakorlat már hónapok óta. Védik a lakosságot, hogy betegeket nem engedtek és nem engednek be. Most végre már a magyar határon is van lázmérés a tranzit utasoknak is.



- De hogy miért kell a külföldiek előtt lezárni a határokat, ha Magyarországra utazna, érthetetlen.



- Hogy miért nem lehet elfogadni uniós akkreditált laboratóriumok által végzett teszteket, érthetetlen.



- Ellenben, ha focimeccsre jön valaki, miért jó a külföldi teszt, érthetetlen.



Ez a határlezárás egy újabb unortodox lépés. Unióellenes. A éttermekben, rendezvényeken nincs nyomonkövetési rendszer, mint például Angliában. A kormány megint katonásdit játszik ahelyett, hogy az emberek életét segítené.



A kormány ismét szembeköpi a külföldön dolgozó magyarokat is. Közben stagnál a forint árfolyama szerencsére, hiába nyilatkozott Matolcsy hétfőn, hogy még tovább romoljon a forint.



Eddig is sokat vesztettek a magyar emberek, ha forintban tartották a pénzüket. Kérdés, hogy ezeket mégis hogy meri megtenni az ország vezetése? Hát így! Nem történik semmi.