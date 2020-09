Koronavírus

Országszerte 15 ezer maszkot osztott szét utasainak a MÁV és a Volán

A tanévkezdés miatt tovább növekszik a közösségi közlekedést igénybe vevő utasok száma, most még fontosabb a vírus terjedésének megakadályozása. 2020.09.01 11:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A MÁV azzal támogatta utasait, hogy a legnagyobb forgalmat bonyolító budapesti állomásokon, a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron összesen 10.000 maszkot osztott szét. A MÁV-val közös akcióban a Volánbusz is a maszkviselés fontosságára hívja fel a figyelmet, országszerte 20 autóbusz-állomáson 5000 maszkot osztottak ki.



A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a közösségi közlekedési eszközökön, így a vonatokon és buszokon is kötelező a száj- és az orr eltakarása. Mindkét közlekedési társaság arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, lázzal és meghűléses tünetekkel járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket, valamint a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az elektronikus jegyvásárlási lehetőségeket, például a MÁV applikáció használatát.



A vasúttársaság a mai akcióban a három fejpályaudvaron összesen 10.000 maszkot osztott szét az utasok között. A maszkhasználati kötelezettségre az állomási és a fedélzeti hangos, valamint szöveges utastájékoztató eszközök, a vonatok ajtaján pedig figyelmeztető táblák hívják fel az utasok figyelmét. A vasúttársaság szúrópróbaszerű ellenőrzéseket hajt végre a vonatokon. A Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel közösen augusztusban több mint 6100 vonaton tartottak ellenőrzést, és figyelmeztették a maszk nélkül utazókat.



Az érintett munkavállalói - járművezetők és jegyvizsgálók - számára a vasúttársaság folyamatosan biztosítja a szükséges védőfelszerelést - eddig több mint 1 millió maszkot, 1,5 millió kesztyűt és 60 ezer liter kézfertőtlenítőt osztottak ki a munkavállalóknak -, és kötelezi őket a maszkviselésre, hogy se magukat, se az utasokat ne tegyék ki fertőzésveszélynek.



A Volánbusz munkatársai a tanévkezdéssel egy időben, szeptember 1-jén országszerte 20 autóbusz-állomáson 5000 orvosi maszkot, valamint a fertőzéssel leginkább érintett Pest megyei és budapesti helyszíneken kézfertőtlenítőt is osztottak a busszal utazóknak.



A társaság utasait és munkavállalóit egyaránt védi: a veszélyhelyzet kihirdetése óta csaknem 130 ezer liter fertőtlenítőszert használt fel az autóbuszok és az állomások tisztán tartására, illetve több mint 322 ezer maszkot biztosított a kollégáknak.



A nagyobb autóbusz-állomásokon pedig a rendőrség is ellenőrzi az arc és orr előírásoknak megfelelő eltakarásának betartását.