Letáboroztak

Barikádot állítottak az SZFE hallgatói, nem engedik be az új vezetést

Németh Gábor lemondott rektori tanácsadó, illetve Szurdi Panni, egy színműs hallgató az ATV Start című műsorában beszélt a jelenlegi helyzetről, és kiderült, hogy a tegnapi demonstráció után, éjjel barikádot állítottak a hallgatók.



Mindezt Szurdi Panni közölte, és hangsúlyozta, hogy a diákok döntik el, milyen vezetőket, oktatókat engednek be, és kiket tartanának távol az intézménytől.



Mintegy kétszázötvenen táboroztak le az épületben.



A blokád a hétfő esti több száz fős tüntetés után alakult ki.



Németh Gábor továbbá azt is elmondta, hogy azért sem jöhetett létre az egyeztetés, mert ők például először az ATV egyik kérdéséből hallottak arról, hogy a kinevezett kuratóriumi elnök, Vidnyánszky Attila már tud egy minisztériumi megbeszélésről. A kancellárt és Upor Lászlót hívták, de azt sem tudták, hogy ott lesznek a kurátorok, és azt sem tudták, konrétan miről beszéltek volna. Az egyetem alapvetően a sajtóból értesült az alapvető kérdésekről.



A modellváltás terveinek megismerésére pedig elég sok idejük volt, de Németh szerint fontos kiemelni, hogy egy új campus ötlete már tíz éve is felmerült, folyamatosan volt róla szó, nem a modellváltás kéne lehetővé tegye a fejlesztést. Ami pedig a nemzetközi oktatás kérdését illeti, most is zajlik ilyesmi az SZFE-n, és csak pénzkérdés, hogy milyen színvonalú nemzetközi szaktekintélyeket tudnak meghívni.