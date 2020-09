Oktatás

OH: az idei tanévtől pályaorientációs vizsgálaton vesznek részt a nyolcadikosok

A pályaválasztással foglalkozó pszichológusok által összeállított teszt segítségével a tanulók készségei alapján határozzák meg, hogy milyen pályát érdemes választaniuk. 2020.09.01 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei tanévtől pályaorientációs vizsgálaton vesznek részt a nyolcadik évfolyamosok - közölte az Oktatási Hivatal (OH) köznevelési elnökhelyettese kedden az M1 aktuális csatornán.



Brassói Sándor ismertette, hogy a diákoknak egy 45 perces tesztet kell kitölteniük online szeptember 21. és október 12. között.



A pályaválasztással foglalkozó pszichológusok által összeállított teszt segítségével a tanulók készségei alapján határozzák meg, hogy milyen pályát érdemes választaniuk - tette hozzá.



Beszélt arról is, hogy idéntől a tankönyvek a Nemzeti Köznevelési Portálon évfolyamokra bontva elektronikus formában is elérhetők. Ez segíti majd az oktatást, ha a koronavírus-járvány miatt ismét tantermen kívüli, digitális oktatás lesz - hangsúlyozta.



Elmondta: a 2020/21-es tanévben három szünet és két érettségi időszak lesz, a tanítás június 15-én ér véget.