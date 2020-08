Közlekedés

Karácsony: kompromisszumos megoldás született a Nagykörút új forgalmi rendjének ügyében

Kompromisszumos megoldás született a Nagykörút új forgalmi rendjének ügyében - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.



Közlése szerint: a Nagykörút forgalma nagyon különböző az egyes szakaszokon, ezért Blaha Lujza tér és a Petőfi híd között teljes mértékben kétsávos lesz az autós közlekedés, a szakaszon a parkolósávokból alakítanak ki kerékpárutakat. Hozzátette: a körút többi szakaszán marad a kétszer egysávos gépjármű-közlekedés, mert ott nem lehet együtt kialakítani a kétszer két sávot és a biciklisávot. Szavai szerint ott is tervezik a gépjármű-forgalom kapacitásának bővítését, járdaszigeteket építenek, kedvezőbb lámpa programot alakítanak ki az autóknak.



"Olyan javaslatot szeretnénk, amely mindenkinek ad valamit" - fogalmazott. Kifejtette: a kerékpárosok továbbra is biztonságosan közlekedhetnek a Nagykörúton, az autósoknak pedig visszaadják a járműforgalomhoz szükséges kapacitás "túlnyomó részét, majdnem egészét". A javaslat az ott lakók számára lehetővé teszi, hogy a kisebb forgalmú részeken elindulhasson a körút élhetőbbé tétele - fűzte hozzá. Karácsony Gergely az előzményekről elmondta, hogy az utóbbi időszakban "sok apró lépést" tettek annak érdekében, hogy Budapestet biztosságosabb, zöldebb, jobb levegőjű, egészségesebb várossá tegyék. Ezzel kapcsolatban nagyon hasznos társadalmi vita alakult ki - jegyezte meg a főpolgármester arra is kitérve, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt időszakban partnerséget alakított ki minden társadalmi szereplővel.



Hangsúlyozta, hogy a budapesti kerékpársávokról nagyon sok társadalmi konzultációt folytattak. Arról is beszélt, hogy a kerékpársávok az Üllői út kivételével a fővárosi közösségi közlekedés rendszerének részévé váltak, ezért a jövőben is megmaradnak.



Karácsony Gergely emlékeztetett: a Tarlós István főpolgármestersége idején elfogadott Fővárosi Mobilitási Terv célul tűzte ki a kerékpáros közlekedés arányának tíz százalékra emelését. "Az elmúlt hónapokba nagyon komolyat léptünk ebbe az irányba" - hangoztatta jelezve, hogy jelenleg Budapesten többen kerékpároznak, mint korábban bármikor. Az ellenzéki politikus Nagykörúttal kapcsolatban azt is kiemelte, hogy annak a 22 civil szervezetnek az álláspontjával ért egyet, amelyek a körutat közlekedési célú forgalmas út helyett, "Pest főutcájaként" képzelik azt el.



Balogh Samu kabinetfőnök, várostervező a fővárosi önkormányzat által készített forgalmi vizsgálat eredményét is ismertetve közölte: a Teréz körúton háromnegyedes többségben vannak a "fenntartható közlekedési módok" - a villamos, a gyalogos és a kerékpáros közlekedés - és egynegyed részt képvisel a gépjármű-forgalom.

Ezzel szemben - folytatatta - a Ferenc körúton kétszerese a gépjármű-közlekedés aránya a Teréz körútihoz képest, továbbá fele akkora a gyalogos és a kerékpáros közlekedés forgalom aránya. A két szakasz között a választóvonal a Blaha Lujza tér - mutatott rá Balogh Samu, aki hozzátette: ezért különböző közlekedési megoldásokat javasolnak a két szakaszra.



A Blaha Lujza tér és a Nyugati tér között "fontos módosításokkal" megmarad a jelenlegi kialakítás: jellemzően a csomópontok előtt lokálisan kétsávos szakaszokat alakítanak ki a torlódások kialakulásának elkerülése érdekében - mondta. Az ütemezésről Balogh Samu ismertette: még a héten elindul a kivitelezés, és várhatóan szeptember első felében megtörténik a változtatások zöme. Az ősz folyamán komplex tervezés indul a Nagykörút kapcsolatban közlekedési, kereskedelmi, kulturális és városkép értelemben egyaránt - jelentette be a kabinetfőnök.



Beszámolt arról is, hogy "megalapozott adatok alapján" döntöttek a forgalmi változásokról. Tájékoztatása szerint két módon is kikérték a budapestiek véleményét: a Budapesti Közlekedési Központ kérdőívét mintegy 48 ezren töltötték ki, emellett pedig reprezentatív felmérés is készült. Előbbi eredményét összegezve Balog Samu jelezte, hogy a Nagykörút forgalma megosztó kérdés: "vannak, akik nagyon támogatják változásokat, és vannak, akik szkeptikusak", ugyanakkor nagy a támogatottsága a zaj- és légszennyezés csökkentésének, illetve a kerékpáros közlekedésnek, amellett, hogy "nagyon sokan" szeretnék a kétsávos forgalom visszaállítását.



Karácsony Gergely újságírói kérdésre nem tudott pontos számot mondani a megszűnő parkolóhelyek számáról, ugyanakkor megjegyezte, hogy a Nagykörúton jellemzően nem az ott lakók parkolnak. Egy másik felvetésre a főpolgármester azt mondta, hogy számolnak az iskolakezdés miatt a gépjármű forgalom növekedésével, - mint fogalmazott - "éppen ezért tettük ezt a kompromisszumos javaslatot".