Koronavírus-járvány

DK: a miniszterelnök számára az emberek biztonságánál is fontosabb a hobbija

Míg a külföldről érkező magyar állampolgárokat rendkívül költséges koronavírustesztre kötelezik, addig a mérkőzésre látogató több ezer külföldi szurkoló akár otthonról is hozhat teszteredményt.

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek fontosabb a hobbija és a szeptemberi labdarúgó Európai Szuperkupa budapesti megrendezése, mint a magyar emberek biztonsága - mondta a párt szóvivője vasárnap a Facebookon közvetített sajtótájékoztatón.



Barkóczi Balázs hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartják, hogy míg a külföldről érkező magyar állampolgárokat rendkívül költséges koronavírustesztre kötelezik, addig a mérkőzésre látogató több ezer külföldi szurkoló akár otthonról is hozhat teszteredményt. Vagyis a "napi több ezer megbetegedést produkáló Sevillából egy focidrukker simán be tud lépni Magyarországra", a "kormány elől külföldre menekült magyaroknak" azonban ez "nem adatik meg, őket két hétre karanténba zárnák Orbánék" - fogalmazott.



Kiemelte, a DK levélben fordul az UEFA-hoz, hogy megtudja, kik és milyen indokokkal engedélyezték a szuperkupa megrendezését és ők miként szavatolják a szurkolók biztonságát.



A párt szóvivője szerint azért is indokolt ennek utánajárni, mert a közelmúltban a kormány nyilatkozott úgy, hogy Magyarországon kívül minden más európai ország veszélyes a koronavírus-járvány szempontjából.