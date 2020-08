Borászat

Elkészült a pécsi egyetem borászati kutatóintézetének első pezsgője

Az újonnan elkészített borszármazék alapanyagául a több mint hetven éve működő kutatóintézet birtokán termő szőlő, a Zenit szolgált. 2020.08.29 06:30 MTI

Első ízben készített pezsgőt a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, amely termékeit ősztől új márkanév alatt kínálja - közölte a felsőoktatási intézmény az MTI-vel.



A PTE közleménye szerint a világ hatodik legnagyobb, 1800 tételből álló szőlő génállomány-gyűjteményének fenntartója a jövőben Pécsi Egyetemi Borbirtok néven forgalmazza - az intézet oktatási és kutatási eredményeit is bemutató - termékeit, köztük az első pezsgőt, a Nadír 63-at.



Az újonnan elkészített borszármazék alapanyagául a több mint hetven éve működő kutatóintézet birtokán termő szőlő, a Zenit szolgált, a pezsgő pedig arról kapta nevét, hogy a nadír a zenittel átellenes pont az éggömbön. Az ültetvény és a pince közötti tengerszintkülönbség 63 méter, innen az ital másik neve. A zöldes-sárga színű pezsgő a közlemény szerint finom buborékokkal rendelkezik, gyümölcsös illatú, lecsengése hosszú.



A kutatóintézet válogatott borait és az új pezsgőt borászati szaküzletekben és webshopokban lehet megvásárolni, emellett ősztől külön a tételekhez megálmodott ételekkel együtt is meg lehet kóstolni az italokat több pécsi és baranyai vendéglátóhelyen.



Az 1949-ben több évszázados egyházi birtok alapjain létrejött intézet fő feladata a kutatás, az oktatás és a szaktanácsadás, abban szőlőnemesítési, genetikai, szőlőtermesztés-technológiai és borászati kutatások zajlanak.



Mindezeket 30 hektár szőlőültetvény, 1600 négyzetméter alapterületű, 300 éves pince és akkreditált laboratórium szolgálja. A világ hatodik legnagyobb szőlőgénbankjának számító intézet több mint 1800 tételből álló szőlőfajta gyűjteménnyel, 18 államilag elismert szőlőfajtával és 20 klónnal rendelkezik.



A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy az országban egyedül Pécsen folyik világszínvonalú rezisztencia-nemesítés, melynek célja a környezettudatos, fenntarthatóbb szőlő-bor ágazat megteremtése és megerősítése.