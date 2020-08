Koronavírus

Új szabályok jönnek szeptembertől

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón bejelentette, hogy szeptember elsejétől külföldi állampolgárok - néhány indokolt kivételtől eltekintve - nem léphetnek be az országba.



Gulyás Gergely elmondta, hogy a mai kormányülésen áttekintették az európai koronavírus-helyzetet, és meghatározták azokat az irányokat, amerre a védekezés szempontjából indulni érdekes. A miniszter szerint



Európában a járvány második hulláma már elkezdődött. Hangsúlyozta, hogy bár Magyarországon a környező országokhoz képest még jobb a helyzet, egyértelmű, hogy nőtt a fertőzöttek száma.



Gulyás elmondta, hogy a most meghozott szabályok egy hónapig biztos hogy érvényben maradnak.



A miniszter elmondta, hogy a vírus behurcolásának veszélye továbbra is fennáll, a megbetegedések nagy része külföldi eredetű, ezért döntöttek úgy, hogy szeptember elsejétől külföldi állampolgárok nem léphetnek be az országba, néhány kivételtől eltekintve. A külföldről hazatérő magyar állampolgároknak 14 napos karanténba kell vonulniuk mindaddig, amíg két nap eltéréssel negatív tesztet nem produkálnak.



Hozzátette, a tranzitforgalom biztosított lesz. Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy Magyarország 50 lélegeztetőgépet adományoz Kárpátaljának.



A miniszter azt is elárulta, hogy két negatív tesztet produkált, így kijöhetett a karanténból. Hozzátette, hogy mind a két teszt költségét ő állta.



További részletek hamarosan!