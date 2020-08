Koronavírus-járvány

A következő napokban tetőzhet a parlagfű pollenkoncentrációja

A következő napokban jellemzően magas lesz a pollenterhelés, és a napokban várható a parlagfű pollenkoncentrációjának tetőzése is - tudatták a tisztifőorvosi Facebook-oldalon pénteken.



Kiemelték azt is, hogy a jelenlegi ismereteik alapján az allergiások nincsenek nagyobb veszélyben a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződés szempontjából.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ augusztus 8-án közölte, hogy kezdődik a parlagfűszezon, a tünetek enyhítésére fontos a gyógyszeres kezelés és a szakemberek tanácsainak betartása.



Honlapjukon kitértek arra is, hogy a parlagfűpollen koncentrációja általában augusztus végén-szeptember elején tetőzik, és a pollenszemek az első fagyokig jelen lehetnek a levegőben.