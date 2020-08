Koronavírus-járvány

Varga Judit igazságügyi miniszter karanténba vonult

"Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy tudomásomra jutott, hogy hétfőn kontaktusba kerültem egy, azóta igazoltan Covid-19 fertőzött személlyel. Emiatt a mai naptól házi karanténban folytatom a munkámat" - írta hivatalos Facebook-oldalán Varga Judit.



"Fertőzésre utaló jeleket magamon nem tapasztalok. A ma reggel elvégzett első laboratóriumi tesztem eredménye negatív" - tette hozzá az igazságügyi miniszter.

Gulyás Gergely és Orbán Balázs is hatósági karanténba került

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István megfertőződött a koronavírussal. Valószínűleg ez magyarázza azt, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és helyettese, Orbán Balázs is hatósági karanténba került, mivel néhány nappal ezelőtt közös találkozón vettek részt Hollikkal.



Hollik István szervezőbizottsági tag volt a Tranzit rendezvényen, így nyilvánvalóan az ő fertőzöttsége miatt halasztották el a rendezvényt. A kommunikációs igazgató Facebook-posztban tudatta a fertőzöttségét. Mint írja, rosszul érezte magát, ezért tesztet végeztetett.



Miután a teszt pozitív lett, karanténba vonult. Minden programját levonták, de a múlt szombati, részvételével zajlott magánrendezvényen részt vett kontaktjainak is hatósági karanténba kell vonulniuk, míg meg nem bizonyosodnak egészségességükről.



Minthogy Hollik saját bevallása szerint nem járt külföldön, és minden járványügyi rendelkezést betartott, nem lehet tudni, hogy hol kapta el a fertőzést. Mindez a közösségi fertőződés fokozódó kockázatára utal, amit az utóbbi napokban meredeken emelkedő esetszámok is mutatnak.