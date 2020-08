Koronavírus-járvány

Nő az aktív fertőzöttek száma Magyarországon

Az emberektől azt kérik: továbbra is kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet, viseljék a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. 2020.08.26 14:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatodik hete nő az aktív fertőzöttek száma Magyarországon - hívja fel a figyelmet szerdai közleményében a koronavirus.gov.hu.



A kormányzati portálon kiemelik: a járvány nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.



Emlékeztetnek: az aktív fertőzöttek száma május elején tetőzött, akkor meghaladta a 2 ezret, július közepére 500 alá csökkent, majd azóta ismét fokozatosan emelkedik, jelenleg eléri a 940-et.



Az emberektől azt kérik: továbbra is kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet, viseljék a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.



Hozzáteszik: fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett a koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Aki a felsorolt tüneteket észleli magán, azt arra kérik, hogy maradjon otthon, ne menjen közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja fel. Ha a háziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak - például nehézlégzés, tüdőgyulladás -, akkor a háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.