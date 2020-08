Vírus

Már idén megkezdik a fiúk tömeges oltását HPV ellen

Ősszel talán már a hetedik osztályos, 12 éves fiúk is megkaphatják a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást; az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Világgazdasággal azt közölte, hogy egy részben uniós, részben hazai költségvetésből finanszírozott, 17,9 milliárd forintos keretösszegű projekt három évre biztosítja ennek lehetőségét.



A tárca tájékoztatása szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelenleg az oltóanyag beszerzésen dolgozik. A vakcinát gyártó cég orvos igazgatója, Dániel Andrea a lapnak azt mondta, a fiúk beoltása akár további 40 százalékkal csökkentheti a méhnyakrák, illetve a hüvely és a szeméremtest rákjainak későbbi előfordulását.



Az Emmi adatai szerint a 2019-2020-as tanévben a 49,5 ezer oltásra jogosult, 12 éves, hetedik osztályba járó lány 84,2 százaléka kapta meg a HPV elleni védőoltást, és 7750 gyerek szülője mondott nemet a vakcinára. A vakcinaellenes szülők aránya évről évre csökken, a 2018-2019-es tanévben 8710 szülő nyilatkozott arról, hogy nem kéri a humán papillomavírus elleni védőoltást, míg egy évvel korábban tízezren döntöttek így. A HPV-átoltottság a 2018-2019-es tanévben 78 százalék körül volt, a korábbi években pedig 74-75 százalékon állt.



A HPV nemcsak méhnyakrákot okozhat, hanem szájüregi és gégerákot is, ami a férfiakat is érinti. Emellett a beoltott férfiak nem fertőzhetik meg partnereiket - ezzel indokolják a lépést.