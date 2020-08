Környezetvédelem

Fordulat a pilismaróti kavicsbánya ügyében

Visszavonta a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a GM-PRO Kft. környezetvédelmi engedélyét, amely Pilismarót településen külszíni bányászati tevékenységre vonatkozott. 2020.08.26 13:28 MTI

Visszavonta a Pilismarótra tervezett kavics- és homokbánya környezetvédelmi engedélyét, egyúttal elutasította a társaság engedély iránti kérelmének kiadását a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - tette közzé honlapján a település.



A tájékoztató szerint a kormányhivatal a korábban kiadott engedélyhez érkezett észrevételek vizsgálata után megállapította, hogy a tervezett bányanyitás nincs összhangban a község szabályozási tervében és a helyi építési szabályzatban rögzített előírásokkal. A hivatal földhivatali osztálya szerint a tervezett beruházás az átlagnál jobb minőségű termőföldet is érint, olyat, amelynek "más célú hasznosítása nem javasolt".



A Dunakanyarban fekvő, kétezer lakosú község képviselő-testülete és polgármestere augusztus elején lemondott. A testület közleményében azzal indokolta távozását, hogy "nem kíván továbbiakban a bányanyitáshoz szükséges településrendezési terv módosításában semmilyen döntést hozni vagy falugyűlést összehívni".



Pilismarót lakói néhány hete tudták meg, hogy a Duna-parti lakóházak szomszédságában, 122 hektáron külszíni sóderbányát nyitna egy vállalkozás, amely az engedélyeket már meg is szerezte a bányatelek kialakítására.



A kitermelés megkezdéséhez a képviselő-testületnek módosítania kellett volna a településrendezési tervet és a helyi építési szabályzatot. A lakók népszavazási kezdeményezést nyújtottak be, hogy megállítsák a szerintük jelentősen környezetkárosító beruházást.



A feltett kérdés hitelesítését a helyi választási bizottság megtagadta, indoklása szerint a megfogalmazás nem egyértelmű, eldöntése településrendezési szakértelmet igényel a válaszadóktól.



A községben november 8-án lesz az időközi választás.