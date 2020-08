Oktatás

Kásler Miklós: ingyenes tanszercsomagot kapnak a rászoruló iskolások

MTI/Máthé Zoltán

Több mint százezer tanszercsomagot osztanak ki a rászoruló iskolás gyerekeknek tanévkezdésig országszerte - mondta az emberi erőforrások minisztere budapesti sajtótájékoztatóján szerdán.



A közoktatásban minden tanuló ingyen kapja a tankönyveket, és emellett idén 106 ezer halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű általános iskolás a tanuláshoz szükséges eszközöket is - mondta a miniszter.



Kásler Miklós tájékoztatása szerint a Klebelsberg Központ 60 tankerületi központ közreműködésével 2062 iskolában oszt szét tanszercsomagokat, ezek közül 1639 állami fenntartású.



A 2020-2021-es tanévben ingyenes csomagra jogosult minden halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű 1-8. évfolyamos tanuló függetlenül iskolája fenntartójától.



A csomagokban az órai munkához szükséges eszközök vannak, így például az elsős kisdiákok kapnak füzeteket, írólapot, vízfestéket, zsírkrétát és külön tisztasági csomagot is. A 2-4. évfolyamos diákok számára összeállított ingyenes csomag tartalmaz írószereket, füzeteket, írólapot, műszaki rajzlapot, vonalzót, mappát, ragasztót, vízfestéket, ecsetet és barkácsollót. Az 5-8. évfolyamos diákok körző, vonalzót és szögmérőt is kapnak.



A tanszercsomagokat a többségében fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. készítette.



A tanszerosztás hároméves támogatási kerete 2020-tól 2022-ig összesen 2 milliárd 907 millió forint - közölte a miniszter.



Tavaly tanévkezdéskor mintegy 30 ezer ingyenes tanszercsomagot osztottak ki, ez idén több mint a háromszorosára, 106 ezerre növekedett.