Jótékonyság

Mintegy tízezer gyermek iskolakezdését szeretné segíteni a Katolikus Karitász

Idén mintegy tízezer gyermek iskolakezdését szeretné segíteni a Katolikus Karitász augusztus elején indított segélyprogramjával - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.



A közleményben azt írták: a segélyszervezet önkéntesei folyamatosan állítják össze a csomagokat, iskolatáskákat, tanszereket és vásárlási utalványokat. A helyi Karitász szervezetek önkéntesei országszerte több mint 800 településen látogatják meg a rászoruló családokat és tanszerek mellett élelmiszercsomaggal, ruhával is segítik őket, enyhítve ezzel az iskolakezdés terheit. Családokat segítő munkájukat a tanév első hónapjaiban is folytatni szeretnék - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy az Ormánságban - ahol különösen magas az iskolai lemorzsolódás aránya - nemcsak az iskolakezdési programmal, hanem a kisszentmártoni és tésenyi "Jelenlét pontokon" is az egész tanévben igyekeznek a családok mellett állni. Ezért heti rendszerességgel játszó- és meseklubot, különböző kézműves foglalkozásokat tartanak óvodásoknak és iskolásoknak, valamint gyógypedagógus foglalkozik azokkal a gyermekekkel, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek.



A segélyprogramhoz szeptember 15-éig várják a csatlakozókat - olvasható a Katolikus Karitász közleményében.