Járvány

Koronavírus: lélegeztetőgépen van a mátészalkai kórház egyik orvosa

Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött orvos, aki a mátészalkai kórházban dolgozik - tudta meg az RTL Híradó. Az intézmény azt közölte, két orvos kapta el a kórt, emiatt a bőrgyógyászati szakrendelés átmenetileg szünetel. Berettyóújfaluban is koronavírusos lett a helyi kórház egyik orvosa. Erről a település polgármestere adott hírt. Két gólyatábort is be kellett zárni, miután a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem Budai Campusának rendezvényén is találtak fertőzött diákot.