Diplomácia

Magyar Levente: a német külügyi államtitkár kijelentése minden alapot nélkülöz

A német szociáldemokrata külügyi államtitkár Magyarországról tett kijelentése elfogadhatatlan, minden alapot nélkülöző politikai vádaskodás - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.



Magyar Levente ezt azután közölte, hogy hétfőn bekérették Németország budapesti nagykövetét, miután Michael Roth német politikus egy nyilatkozatában antiszemitizmussal vádolta meg Magyarországot.



Az államtitkár úgy fogalmazott, nincs még egy olyan kultúra és ország, amelyet olyan fokú tisztelet övezne Magyarországon, mint Németországot, és erre a tiszteletre alapozza Magyarország a sok területen látványos eredményeket hozó kétoldalú kapcsolatokat.



"Azonban van a német kormányon belül egy elszántan magyarellenes csoport, amelynek fanatikus zászlóvivője Michael Roth külügyi államtitkár, amely (csoport) rendszeres támadásokat intéz Magyarország és ezáltal a magyar-német kapcsolatrendszer egésze ellen" - mondta, rámutatva, hogy ez történt most is, amikor Michael Roth antiszemitizmussal vádolta meg nem csak a magyar kormányt, de Magyarországot és így minden magyart.



Magyar Levente úgy fogalmazott, bármennyire is jók a magyar-német kapcsolatok, van egy pont, amikor azt kell mondani: "eddig és ne tovább!"



A KKM államtitkára elmondta, a német politikus kijelentése miatt hétfőre berendelték Németország budapesti nagykövetét, akit arról tájékoztattak, hogy a német külügyi államtitkár kijelentése elfogadhatatlan, minden alapot nélkülöző politikai vádaskodásról van szó, ami "kegyeletsértővé és kifejezetten ellenszenvessé teszi ezt a politikailag motivált kijelentést".



Hozzátette: közölte a nagykövettel, hogy Németországnak semmilyen erkölcsi jogalapja nincs arra, hogy Magyarországgal szemben antiszemitizmusról beszéljen, különösen úgy, hogy ezt minden alap nélkül, politikai eszközként, támadásként teszi.



Magyar Levente kitért arra, hogy a magyar kormány a magyar-német kapcsolatok kiválóságában érdekelt, és azon fog dolgozni, hogy a német kormány szociáldemokrata, magyarellenes "vonulata" ne tudja megzavarni ezt a kiváló kapcsolatrendszert.