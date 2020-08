Közlekedés

Dagad a botrány a Balatonon száguldó Hyperjet ügyében

A minisztérium szerint nincs engedélye a járműnek, amely az idei szezonban is 30 perces "extrém élményt" kínál a Balatonon. 2020.08.23 17:59 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei szezonban is működik a Hyperjet nevű, 30 perces "extrém élményt" kínáló hajó a Balatonon. Egy képviselői kérdésre válaszolva az ITM most ismét azt közölte, hogy a hajó üzemeltetője nem kért és nem kapott üzemeltetési engedélyt a tóra vonatkozóan.



Tavaly óta visszatérő téma a minisztereknek benyújtott képviselői kérdésekben a Hyperjet elnevezésű, nagy teljesítményű - egyesek szerint hangos és nem a Balatonra való - hajó üzemeltetése, hogy arra ki adott engedélyt, az illetékes hatóságok ellenőrizték-e.



A hajózási hatósági ügyekben illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tavaly úgy ítélte meg, hogy a hajó üzemeltetőjének nincs engedélye, míg a Belügyminisztérium (BM) szerint a Hyperjet nagyhajó, így arra a kisgéphajóra vonatkozó balatoni üzemeltetési korlátozás nem terjed ki, arra nem kell engedélyt kérni a hajózási hatóságtól.



A Hyperjet az idei szezonban is közlekedik, a honlapja szerint "extrém jethajózást és adrenalin bombát" kínál Siófok kikötőjéből indulva és oda visszatérve, a 30 perces út ára személyenként 8000 forint (tavaly 7000 forint volt).



Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti képviselője a közelmúltban írásbeli kérdést nyújtott be Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek, hogy megtudja, az illetékes fővárosi kormányhivatal adott-e engedélyt 2020-ra a vízi jármű balatoni használatára?



"A Hyperjet nevű személyszállító kishajó üzemeltetője a Balatonra vonatkozó üzemeltetési engedélyt - Budapest Főváros Kormányhivatalától, mint hatáskörrel rendelkező hajózási hatóságtól - eddig nem kért és nem kapott - válaszolta a kérdésre Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára.



A vízi közlekedésről szóló törvény alapján a Balatonon belső égésű motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos, kivéve a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízijárművek esetében - írta a napi.hu.