Újra Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke

Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé a küldöttek a párt szombati, Budapesten megtartott tisztújító kongresszusán. 2020.08.22 16:19 MTI

A régi-új elnök a tanácskozás szünetében megtartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a küldöttek megfelelőnek ítélték a párt eddigi politikai irányvonalát. Azt, hogy a Mi Hazánk sem az egyesült balliberális tömbhöz, sem a Fidesz körüli erőközponthoz nem akar tartozni.



Ezekkel szemben, olyan magyar nemzetgazdaságot kívánnak építeni, amiből nem a külföldiek, illetve nem az oligarchák, hanem a magyar nép tud profitálni - tette hozzá a politikus.



Elmondta: a küldöttek ugyancsak támogatták, hogy a párt továbbra is határozottan lépjen fel a "nemzetközi háttérerők által támogatott erőszakos, deviáns" homoszexuális propaganda ellen.



Annál is inkább - folytatta -, mert mára Magyarországon oda jutott ez a propaganda, hogy közintézmények, polgármesteri hivatalok homlokzatára is kitűzik ennek a "sátáni csoportnak" a jelképét.



Úgy vélekedett, hogy a Fidesz ahelyett, hogy fellépne a propaganda ellen, "álnemzeti pártként" a megalkuvást választotta. Ennek nyomán pedig az "50-es éveket idéző vegzatúra" érte a szivárványos zászlókat eltávolító Novák Elődöt, a mozgalom alelnökét - fűzte hozzá.



Ebben a helyzetben a párt népszavazást kezdeményez annak érdekében, hogy tilossá váljon a homoszexuális propaganda az oktatási intézményekben. Ugyancsak így tiltanák be az "erőszakos csoport" jelképének kitűzését a közintézményekre - ismertette.



Arról is beszámolt, hogy a kongresszuson megválasztották azt az elnökséget, amely a 2022-es választásokra vezeti a pártot. Újra alelnökké választották Dúró Dórát és Novák Elődöt. Alelnökké választották még a párt miskolci képviselőjét Pakusza Zoltánt, Apáti István országgyűlési képviselőt, és Dócs Dávidot, Cserháthaláp polgármesterét.



Hozzátette, hogy újra a párt elnökhelyettesi tisztségére kívánja jelölni Dúró Dórát.