Koronavírus-járvány

Bakondi: a leghatékonyabban határintézkedésekkel lehet megakadályozni a vírus behurcolását

Romlik a járványhelyzet Európa-szerte, a közelben levő országokban is, ez pedig arra kényszeríti a kormányt, hogy szeptember elsejétől szigorítson a határintézkedéseken. 2020.08.22 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus behurcolását a leghatékonyabban határintézkedésekkel lehet megakadályozni - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



Bakondi György Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában elhangzottakra utalva azt mondta: romlik a járványhelyzet Európa-szerte, a közelben levő országokban is, ez pedig arra kényszeríti a kormányt, hogy szeptember elsejétől szigorítson a határintézkedéseken. Hozzátette: ezek nem lesznek ismeretlenek a magyarok előtt, mivel a járvány csúcsidőszakában voltak hasonló korlátozások.



Hangsúlyozta: az a fontos, hogy a magyarok tudják, készül ilyen terv, és ha lehet, utazásaikat úgy szervezzék, hogy ne ütközzenek olyan határszigorításokba, amelyek jelentős nehézségeket okozhatnak akár a ki-, akár a beutazásnál.



Bakondi György kiemelte, a kormány az operatív törzs javaslatait figyelembe véve mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb arányban kívül tartsa a határokon az egyre növekvő fertőzöttséget, és megakadályozza, hogy a külföldről beutazók - legyen szó magyarokról vagy külföldiekről - hasonló nagyságrendű fertőzést hozzanak be az országba.



Ezért a beléptetést, az ellenőrzést és a karanténfeltételeket szigorítani kell, valamint felül kell vizsgálni azokat a besorolásokat, amelyeket az elmúlt hónapokban kialakítottak - fűzte hozzá.



A belbiztonsági főtanácsadó a hollandiai zavargások és a berlini iszlamista gázolás kapcsán kifejtette: a közbiztonság súlyos megbomlásának oka a tömeges és illegális migráció. Beszélt arról is, hogy a kiutasított bevándorlók többnyire igyekeznek elrejtőzni, ami gyakran azt jelenti, hogy nem tudnak másból megélni, mint bűnözésből és ennek súlyos közbiztonsági kihatásai vannak.



Bakondi György szerint az EU tagállamainak jelentős része a kötelező betelepítési kvótával már nem ért egyet, elég egybehangzó vélekedés van arról, hogy a külső határokat őrizni kell.



Azt mondta: vannak törekvések és vannak esélyek arra, hogy azok a magyar tapasztalatok, amelyeket az illegális migrációval kapcsolatban szereztünk, az európai elgondolásokba be tudjanak épülni.