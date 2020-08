Koronavírus-járvány

Zöld besorolású lett Norvégia

Pénteki hatállyal változtatták sárgáról zöldre Norvégia koronavírus-fertőzés miatt meghatározott besorolását. Az erről szóló országos tisztifőorvosi határozat a Hivatalos Értesítő csütörtöki számában jelent meg.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón jelentette be, hogy a kormány sárgából a zöld zónába sorolta át Norvégiát, amelynek mutatói Európa legjobbjai közé tartoznak.



A koronavírus külföldről történő behurcolásának veszélye miatt elrendelt beutazási korlátozások július 15-én léptek hatályba. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három - vörös, sárga és zöld - kategóriába sorolja az államokat, és ennek megfelelően rendelkezik az onnan érkezők határátlépésének korlátozásáról.



Azok az országok, amelyeknek a Covid-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi mértéke súlyos, piros jelzést kaptak.



Azon országok, amelyek aktuális fertőzöttségi mértéke kevésbé súlyos, sárga jelzést kaptak.



Azokat az országokat, amelyek sem sárga, sem piros jelzést nem kaptak, zöld kategóriába sorolták. A zöld kategória esetében a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható.



Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra. Magyar állampolgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphet be; sárga vagy piros jelzésű országból belépve a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik és 14 napos karanténba kell vonulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra időeltéréssel két negatív koronavírustesztet tud hitelt érdemlően felmutatni.



A sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első koronavírustesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség.



Nem magyar állampolgárok esetén sárga jelzésű ország állampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, mint a magyar állampolgárok, vörös jelzésű országból történő belépésre viszont nincs lehetőség.



A koronavirus.gov.hu-n korábban azt írták: az országok besorolását hetente felülvizsgálják, a kormány, illetve az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetnek megfelelően módosítja.