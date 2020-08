Augusztus 20.

Varga Mihály: István király veszélyes helyzetben is a nemzet önállósága mellett döntött

Egyedülálló teljesítmény volt ez, hiszen a magyar volt az egyetlen a nomád népek között, amely Európában sikeres államot tudott alapítani. 2020.08.20 18:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

István király szorongatott, veszélyes helyzetben is a magyar nemzet szabadsága, önállósága mellett döntött, Magyarország ezért nem tagozódott be a német fejedelemségek közé, hanem független államként jött létre - mondta a pénzügyminiszter csütörtökön Karcagon.



Varga Mihály a Szent István napi ünnepi önkormányzati ülésen, az új kenyér megszentelését, megáldását követően kijelentette: István király a magyarok megmaradásáért viselt hadat, épített új országot és alkotott új szabályokat.



Szilárd és maradandó művet alkotott, olyan hazát hagyott ránk, amelyet leigázni, végleg meghódítani senkinek nem sikerült - emelte ki.



Hozzátette: évtizedek kellettek, hogy olyan erős keresztény állam jöjjön létre, amely megállta a helyét a nemzetek sorában.



Egyedülálló teljesítmény volt ez, hiszen a magyar volt az egyetlen a nomád népek között, amely Európában sikeres államot tudott alapítani - mondta Varga Mihály.



Szent Istvánnak és az őt követő magyarok sok-sok nemzedékének köszönhető, hogy ma is a magyar történelmet írjuk, magyarul szólunk egymáshoz és támaszkodhatunk a keresztény hit megtartó erejére - tette hozzá.



Augusztus 20. annak a kimagasló teljesítménynek az ünnepe, amelyet egy sorsfordító időben az új, egységes keresztény Magyarország létrehozása éltetett - fűzte hozzá, megjegyezve: súlyos döntések, nehéz harcok kísérték ezt a munkát.



Varga Mihály szólt arról, hogy augusztus 20. a karcagiaknak is sokat jelent. Azt mondta, a Nagykunság messze földön híres volt az ott termelt búzáról. A kunsági ember "életnek" nevezte a gabonát; ha a búzából termett elég, nem történhetett semmi baj.



Kitért arra, hogy az új kenyér ünnepe a 19. század végén vált hivatalos állami ünneppé.

A kommunista időszakban igyekeztek "elmosni" a Szent István-i hagyományokat és új tartalommal megtölteni. "Szabad országként ma már megélhetjük hagyományainkat, és szép lassan ez a szép ünnepünk visszanyeri eredeti fényét" - fogalmazott Varga Mihály.



A miniszter azt mondta, a nagyvilágba kitekintve látható, hogy változatlanul létkérdés egy erős, a keresztény tradíciókra és a magyar hagyományokra támaszkodó állam építése, amely képes biztonságot teremteni polgárainak, a gazdaság szereplőinek, képes érdekei érvényesítésére és kritikus, nehéz helyzetekben is megállja a helyét.



Hozzátette: most is lesznek államok, amelyek kisebb veszteséggel vészelik át a válságot és nagyobb lendülettel indítják újra a gazdaságot.



A kormány azért dolgozik, hogy Magyarország ezek közé az országok közé tartozzon - hangsúlyozta.



Varga Mihály megemlékezett a közelmúltban elhunyt Dobos Lászlóról, Karcag korábbi polgármesteréről (Fidesz-KDNP) és Koncz Ferenc fideszes országgyűlési képviselőről. Szólt arról, hogy a következő polgármester-választáson Szepesi Tibor lesz a Fidesz-KDNP jelöltje. Megemlékezett a karcagi születésű Csukás Istvánról és a szintén idén elhunyt, Sántha József nyugalmazott karcagi belgyógyász főorvosról is.