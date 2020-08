Szerencsejáték

Megújul a SzerencseSzombat

Szombattól megújult csapattal látható a SzerencseSzombat című műsor, így Harsányi Levente és Lola mellett Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie felel majd a felhőtlen hangulatért - közölte az MTVA Sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az év elején megújult 50 perces lottóshow jelentősen növelni tudta nézettségét, ezzel biztosítva állandó helyét a top három szombat esti legnézettebb televíziós műsor között. Az átlagos nézettség húsz százalékkal meghaladta a 2019-es adatokat, az 50 év feletti tévénézők számára pedig továbbra is az Ötöslottó számhúzás az egyik legnagyobb érdeklődést övező műsorrész szombat este az összes elérhető televíziós műsor közül.



Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy a Luxor játék sorsolását a műsor első harmadában közel dupla annyian nézik, mint 2019-ben, átlagosan 100 ezer fővel növelve a nézőszámot. Az adatok szerint a tavalyi év azonos időszakaihoz viszonyítva nem egyszer 80-110 százalékkal több néző követi figyelemmel a játék sorsolását - írták.



Emlékeztettek: Lola áprilisban csatlakozott a SzerencseSzombat gárdájához, akkor még mint beugró, augusztus végétől azonban már állandó helyet kapott Magyarország legnépszerűbb lottó-showjának csapatában Harsányi Levente és a visszatérő Mák Kata mellett. A megszokott arcokhoz újabb tapasztalt műsorvezető csatlakozik, hiszen augusztus 22-étől A Dal című műsorból is ismert énekessel Freddie-vel egészül ki a stáb.



Vasárnaptól érdemes figyelemmel kísérni a Hatoslottó sorsolását is, hiszen a nyerőszámokat ezentúl Király-Virág Anita és Czeisz Juliette mellett Galán Géza és Pártos Viktor húzza majd - tették hozzá.



Az új csapattagok érkezése azt is jelenti, hogy többéves műsorvezetést követően búcsúzik három jelenlegi házigazda: Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László. A műsor készítői ezúton is szeretnék megköszönni nekik az elmúlt évek során nyújtott magas színvonalú közös munkát - olvasható a közleményben.