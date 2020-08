Honvédelem-fejlesztés

Gyalogsági harcjárművek gyártására alapít vegyesvállalatot egy német céggel Magyarország - videó

A magyar kormány a hadiipar fejlesztésének legjelentősebb, több mint kétmilliárd euró értékű programját indította el a megállapodással. 2020.08.18 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lynx gyalogsági harcjárművek gyártására alapít vegyesvállalatot a német Rheinmetall céggel a magyar állam a honvédség NATO-vállalásainak teljesítése érdekében - közölte a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos titkársága hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint a magyar kormány a hadiipar fejlesztésének legjelentősebb, több mint kétmilliárd euró értékű programját indította el azzal a megállapodással, amelyet hétfőn írtak alá a németországi Unterlüssben. A Rheinmetall európai védelmi ipari óriáscég és a magyar állam közötti együttműködés keretében a felek vegyesvállalatot és gyártóüzemet alapítanak a legkorszerűbb Lynx gyalogsági harcjárművek gyártására Magyarországon.



Ezzel Magyarország az első olyan NATO- és EU-tagállam, amely a düsseldorfi székhelyű cég új fejlesztésű, innovatív terméke mellett döntött az előzetes piackutatások után. A lépés központi eleme a folyamatban lévő honvédelmi és haderőfejlesztési programnak, amelynek célja, hogy a honvédség mihamarabb világszínvonalú haderővé váljék és ezzel hozzájáruljon az euroatlanti térség biztonsági kihívásainak kezeléséhez - írták.



Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos közös közleményében azt hangsúlyozta: Magyarország a NATO-nak tett vállalásai részeként helyreállítja szárazföldi haderejének nehézfegyverzetét.



"A harckocsikat és a tüzérséget követően rövidesen a képességcsomag gerincét alkotó gyalogsági harcjárművekre kerül sor" - fogalmaztak, hozzátéve: kategóriájában a legkorszerűbb típusként a Lynx bizonyult alkalmasnak arra, hogy az elkövetkező évtizedekben ezt a központi szerepet betöltse a honvédség eszközparkjában.



Megjegyezték azt is, hogy ez az együttműködés többet jelent, mint haditechnikai modernizációt, partnerséget egy vezető európai nagyvállalattal, mely a magyar hadiipar helyreállítását, ezáltal a magyar ipari portfolió szélesítését is szolgálja.



A közlemény szerint Armin Papperger, a Rheinmetall AG igazgatótanácsának elnöke úgy fogalmazott: "büszkék vagyunk arra is, hogy jelentős mértékben hozzájárulhatunk Magyarország védelmi technológiai képességeinek bővítéséhez a helyi iparral együttműködésben. Várakozással tekintünk magyar barátainkkal és partnereinkkel folytatott közös munka elé és mindent megteszünk a vállalkozás hosszú távú sikere érdekében" - olvasható a közleményben.