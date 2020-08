Koronavírus-járvány

Eszerint készülnek a tanévkezdésre a felsőoktatási intézmények

Eljárásrenddel segíti a felsőoktatási intézményeket a tanévkezdésre felkészülésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a felsőoktatásban dolgozók és hallgatók védelméért, a felsőoktatási képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálásáért és a koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséért.



A minisztérium hétfőn, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az operatív törzs ajánlásai alapján dolgozták ki a felsőoktatási intézmények látogatására vonatkozó javaslatokat és a külföldi hallgatók beutazási eljárásrendjét. Az egységes iránymutatás szerint minden felsőoktatási intézménynek a járványügyi készültséget kezelő, folyamatosan aktualizált és a fenntartóval is egyeztetett intézkedési tervvel kell rendelkeznie.



A szaktárca ajánlása alapján a felsőoktatási intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírusos megbetegedés tüneteit nem mutató emberek látogathatják. A tünetmentes dolgozók és hallgatók esetében is elengedhetetlen az egészségügyi szabályok - gyakori, szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés - maradéktalan betartása. A jelenléti tanórákat lehetőség szerint úgy kell megszervezni, hogy a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben ez nem lehetséges, kötelező a maszk viselése - ismertették.



Tudatták, hogy a kollégiumokba, diákotthonokba beköltözés előtt ki kell tölteni egy kérdőívet, és testhőmérsékletet kell mérni. Ezt naponta el kell végezni, és a tüneteket mutató tanulókat azonnal el kell különíteni. A szobák beosztása során törekedni kell arra, hogy egy-egy kollégiumi szobában azonos csoportokban tanuló, azonos tantermi órákat látogató hallgatók lakjanak.



A eljárásrend javasolja továbbá az online beiratkozás lehetőségének biztosítását, és tartalmazza a tanévnyitók, egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlásokat is. Az egyetemi gólyatáborok megrendezése esetén a járványügyi szabályok fokozott betartása szükséges, a résztvevők száma pedig nem haladhatja meg az ötszázat. A javaslat szerint a táborok több turnusban is megszervezhetők - írták.



Kitértek arra is: az aktuális országbesorolások alapján külön ajánlás készült a külföldi hallgatók beutazási eljárásrendjére. Eszerint a felsőoktatási intézmény a külföldről történő beutazáshoz igazolást állít ki a nem magyar állampolgárságú hallgatónak, aki az országba lépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot felsőoktatási intézményével, és köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen - olvasható a közleményben.