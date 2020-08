Illegális bevándorlás/Koronavírus

Bakondi: ha gócpont alakulna ki egy menekülttáborban, azt karantén alá kellene helyezni

Ha a koronavírusos megbetegedések miatt gócpont alakulna ki egy görögországi menekülttáborban, akkor azt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előírásai alapján karantén alá kellene helyezni - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



Bakondi György annak kapcsán beszélt erről, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta első alkalommal mutatták ki a vírust olyan illegális bevándorló szervezetében, aki az égei-tengeri szigeteken lévő menekülttáborok egyikében él. Az ANA-MPA félhivatalos görög hírügynökség csütörtöki tájékoztatása szerint egy 35 éves jemeni migráns tesztje lett pozitív a Híosz szigetén található Vial menekülttáborban.



A belbiztonsági főtanácsadó azt mondta: becsléseik szerint a migránsok között 250-280 lehet a pozitív esetek száma. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy nem lehet megválaszolni, hány migráns lehet fertőzött.



Bakondi Györgyöt kérdezték arról is, hogy a rendőrök pénteken újabb alagutat találtak Bács-Kiskun megyében, az ideiglenes biztonsági határzár mellett, nem messze onnan, ahol csütörtök este 25 illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök.



A főtanácsadó elmondta: ez a módszer az amerikai-mexikói, a görög-török és a bolgár-török határon is ismert. Azért próbálkoznak így a migránsok, hogy ne adjon jelzést a kerítés. A magyar hatóságok éjjel-nappal igyekeznek a határ közelében észlelni és elfogni az illegális migránsokat - közölte Bakondi György.