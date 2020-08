Koronavírus-járvány

Lassul a járvány terjedése Belgiumban, de nő a halálesetek száma

Belgiumban a héten szinte mindenhol tovább csökkent vagy stabilizálódott az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzések száma, a halálozási arány azonban növekedésnek indult. Hollandiában szintén csökkent az új fertőzöttek napi száma. Luxemburg a járvány terjedésének jelentős visszaeséséről tájékoztatott pénteken.



A belga nemzeti közegészségügyi intézet pénteken közzétett jelentése szerint az elmúlt egy hét átlagát tekintve a koronavírussal fertőzött új esetek száma átlagosan napi 605,7 volt, ami 9 százalékos növekedést jelent az előző egyhetes időszak adataihoz képest.



A járvány belgiumi megjelenése óta 76 191 esetben mutatták ki a kórokozót. Az elmúlt 24 órában 544 ember esetében lett pozitív a vírusteszt eredménye. Az új esetek többségét továbbra is az észak-belgiumi Antwerpenben és környékén, valamint a brüsszeli régióban regisztrálták. Utóbbiban a hét folyamán 750 új esetet jelentettek, ami kétszerese a megelőző hét adatainak. A többi tartomány közül Nyugat-Flandria tengerparti sávjának településein jelentettek nagyobb számban újabb eseteket.



A közegészségügyi intézet adatai szerint a hét kezdete óta jelentősen megnőtt a halálesetek száma, s ezek háromnegyede kórházakban és idősotthonokban következett be. A jelentés szerint a növekedés egybeesik a szélsőségesen meleg időjárással. A magas, gyakran 35 Celsius-fokot is meghaladó hőmérséklet ugyanis a leggyengébb immunrendszerrel rendelkező lakosságot viseli meg a leginkább. A járványhoz köthetően eddig 9916-en haltak meg Belgiumban, csütörtök óta 16-an.



A kórházban ápoltak száma szintén növekedett. A hét folyamán átlagosan naponta valamivel több mint 28 embert vittek ápolási intézménybe. Ez a mutató 15 százalékkal magasabb az előző héten közölt adatokhoz képest. Jelenleg 309 embert ápolnak kórházakban, számuk hétfőn még 281 volt. Csütörtökön 42 új betegfelvételről adtak hírt és 30-an hagyhatták el gyógyultan a kórházakat. Hetvennégyen részesülnek intenzív ellátásban, közülük 42 esetben kell lélegeztetőgépet alkalmazni. Mindkét mutató valamelyest növekedett a hét eleje óta.

Sajtóértesülés szerint az SNCB belga vasúttársaság arról tájékoztatott, hogy a járvány visszaszorítását célzó intézkedések, köztük a biztonságos távolság könnyebb betartása érdekében a hétvégén kevesebb vonatot indítanak a tengerpart irányába. A társaság azt közölte, hogy a járatrikítás nem csak a nyári hétvégéken tengerpartra igyekvőket szállító kiegészítő járatokat, hanem a menetrend szerinti szerelvényeket is érinti.



A belga tengerpart három népszerű városa, Oostende, Knokke és Blankenberge vezetése múlt héten döntött arról, hogy a hétvégéken nem engedi területére lépni az egy napra érkező fürdőzőket. Előzőleg hatalmas tömeg özönlötte el a tengerpartokat az országban tomboló hőhullám miatt. A gyakran 35 Celsius-fokos hőségben többen nem tartották be a járvány terjedését akadályozó előírásokat, ellenszegültek az intézkedő rendőröknek, és többször rendbontássá fajultak az incidensek.



A holland sajtó a nemzeti közegészségügyi intézet adataira támaszkodva arról számolt be pénteken, hogy amíg a múlt hét folyamán 4036, addig hétfő óta 2640 embernél mutatták ki a kórokozót. Az elmúlt 24 órában 577 esetben bizonyult pozitívnak a vírusteszt eredménye. A betegség helyi megjelenése óta 63 032 esetben regisztrálták a vírus jelenlétét. Hétfő óta 25 embert vittek kórházba a betegséggel összefüggésben. Az ápoltak száma országosan 158, a hét folyamán nyolccal növekedett. Közülük 31-en szorulnak intenzív ellátásra, néggyel többen, mint egy hete.



A luxemburgi egészségügyi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint három napja nem halt meg senki a vírushoz köthetően. A járvány helyi megjelenése óta 122 ember hunyt el a betegségben, ezen a héten hárman. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt napban 34 ember szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét, ez a szám egyharmaddal kevesebb az egy héttel korábbi adatnál. Ezzel a nagyhercegségben 7368-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, a mutató egy hét alatt mintegy 300-zal emelkedett. Kórházban 35 embert ápolnak, hússzal kevesebbet, mint a hét elején, közülük hárman részesülnek intenzív ellátásban.