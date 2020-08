India nemzeti ünnepe

Orbán Viktor: a világjárvány ellenére is elkötelezettek vagyunk a magyar-indiai kapcsolatok fejlesztése mellett

Orbán Viktor miniszterelnök őszinte üdvözletét és jókívánságait fejezte ki az Indiai Köztársaság függetlenségének 74. évfordulója alkalmából Narendra Modi indiai miniszterelnöknek - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton az MTI-t.



Levelében Orbán Viktor azt írta: Magyarország és India kapcsolata hagyományosan szoros és baráti, ami a történelmi előzményekre, a kölcsönös tiszteletre és a közös értékekre épül. "Az utóbbi években folyamatosan erősödő együttműködésünk kitűnő alapot teremtett a további fejlődéshez, amely hitem szerint nemzeteink érdekeit szolgálja" - fogalmazott a kormányfő, aki biztosította India miniszterelnökét arról, hogy Magyarország továbbra is erősen elkötelezett az együttműködés fokozása mellett, még a globális világjárvány okozta nehéz helyzetben is.



"Őszintén remélem, hogy személyesen is tárgyalhatok Önnel a kölcsönös érdeklődésre számot tartó globális, regionális és kétoldalú kérdésekről, mihelyt a koronavírus-járványt sikerül ellenőrzés alá vonni" - írta ünnepi köszöntésében Orbán Viktor.