Bemutatták közös jelöltjüket az ellenzéki pártok Tiszújvárosban

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerületében azért kell időközi választást tartani, mert a térség korábbi országgyűlési képviselője - Koncz Ferenc (Fidesz-KDNP) - júliusban motorbalesetben elhunyt. 2020.08.14 17:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jobbikos Bíró László agrárvállalkozó lesz az ellenzék közös jelöltje Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os választókerületében az október 11-ei időközi országgyűlési választáson - közölték a pártok képviselői pénteken Tiszaújvárosban, ahol sajtótájékoztatón mutatták be a jelöltet.



Jakab Péter, a Jobbik elnöke a Fidesz túlhatalmának lebontását, Varga László, az MSZP országgyűlési képviselője a közösen vívott harcot, Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke a kormány leváltásában viselt közös felelősséget, Hajdu László, a DK országgyűlési képviselője a közös jelölt segítését, Szabó Zsolt, a Párbeszéd országos elnökségének tagja a közös ellenzéki kampányt, Kovács József, a Momentum borsodi elnöke a vidék képviseletét emelte ki, míg Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester az ellenzéki pártok és a civilek példátlan összefogását hangoztatta a jelöltállítás kapcsán.



Jakab Péter történelminek nevezte az ellenzéki pártvezetők csütörtöki döntését, miszerint közös programot alkotnak, és a 2022-es országgyűlési választáson mind a 106 egyéni választókerületben közösen állítanak jelöltet.



Az összefogással azonban nem várnak 2022-ig, a borsodi 6. számú választókerület sajnálatosan megüresedett képviselői helyére is együtt állítanak jelöltet a kormánypártok jelöltjével szemben - tette hozzá, megjegyezve, hogy az idő rövidsége miatt most közösen döntöttek a jelölt személyéről, 2022-ben viszont az előválasztások győztesei indulhatnak az ellenzéki pártok jelöltjeként.



Varga László azt mondta, az MSZP-nek van jelölte az október 11-ei időközi választásra Bíró László személyében, aki valamennyiük közös jelöltje. A szocialista politikus kilátásba helyezte, hogy teljes szervezettségükkel azon lesznek, hogy sikeres legyen a közös jelölt és "lebontsák a Fidesz kétharmadát".



Schmuck Erzsébet szerint az LMP elkötelezett abban, hogy 2022-ben leváltsák a kormányt, és közös jelöltjük, Bíró László győzelme "fontos lépés a Fidesz uralmának megdöntéséhez". Az ellenzéki politikus élesen bírálta a kormány szerinte zsákutcás társadalom-, gazdaság- és környezetpolitikáját.



Hajdu László jelezte: a DK méltónak tartja Bíró Lászlót a jelöltségre, és a választók bizalmába ajánlotta a jelenleg jobbikos megyei önkormányzati képviselőként is dolgozó politikust.



Szabó Zsolt reményét fejezte ki, hogy Bíró László egy győztes ellenzéki kampány után képviselheti a pártokat és a térségben élőket a parlamentben. Ugyanakkor közös célként fogalmazta meg, hogy a 2022-es választásra előválasztással keressék meg a legalkalmasabb jelölteket.

Kovács József olyan hiteles jelöltnek nevezte Bíró Lászlót, aki ismeri a vidék gondjait, és méltóképpen tudja az ott élőket képviselni.



Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarország Mozgalom elnöke a pártok és civilek közös jelöltjének nevezte Bíró Lászlót.



A politikus szerint mérföldkő az ellenzéki pártok vezetőinek a megállapodása a közös programalkotásról és a közös jelöltállításról. Szerinte ha ez a megállapodás 2018-ban létrejött volna, a Fidesz 51 körzetben nem nyert volna a 106-ból, és ez az együttműködés biztosítja, hogy ezentúl "soha többet nem lesz kétharmada a Fidesznek".



Bíró László azt mondta, harcosan fogja képviselni választói érdekeit a parlamentben, az ő kezét nem köti a kormánypárt, a száját nem tudják befogni a különböző érdekcsoportok.



