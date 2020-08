Koronavírus-járvány

Leszállíthatják a BKK járatairól a maszk nélkül utazókat

Mivel a koronavírus jelentette veszély nem múlt el, az utasoknak továbbra is kötelező maszkkal, esetleg kendővel, sállal eltakarniuk az arcukat. 2020.08.14

Leszállíthatják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatairól azt, aki maszk vagy kendő nélkül utazik - közölte a BKK.



Mivel a koronavírus jelentette veszély nem múlt el, az utasoknak továbbra is kötelező maszkkal, esetleg kendővel, sállal eltakarniuk az arcukat a fővárosi közösségi közlekedési járatokon és a megállókban is - írták.



Hozzátették, hogy a maszk használatát elsősorban az ellenőrök, valamint a metróbejáratoknál lévő utaskoordinátorok ellenőrzik, és ha kell, felhívják az utasok figyelmet a szabály betartására.



Aki ezt figyelmen kívül hagyja, ezzel utastársai egészségét veszélyezteti, az az utazási feltételek szerint ki is zárható a szolgáltatásból - hangsúlyozták.



Fontos tudni, hogy az ellenőröknek is kötelező a maszkviselet; ha valaki közülük bizonyíthatóan nem tartja be az egészségvédelmi előírásokat, azzal szemben a BKK "munkajogi következményeket léptet életbe". Ugyanakkor a járművezetőknek nem kell - de természetesen szabad - maszkot viselniük, mert legtöbbjük zárt fülkében ül, ami megfelelő fizikai védelmet nyújt a vírussal szemben - jelezték.