Zacher Gábor: már 150 forintért hozzá lehet jutni az új, halálos dizájnerdroghoz

11 ember vesztette életét az itthon nemrégiben megjelent dizájnerdrogtól, ami "bika" néven híresült. A zömében fiatal felnőttek halálát okozó vegyület Kínából érkezett, alapmodelljét a gyógyszerkutatásban fejlesztették ki, mellékhatásai miatt azonban nem használják.



Az áldozatok varázsdohányban vagy herbálban szívták el az anyagot, a kábítószer már egy fröccs áráért megvásárolható. Zacher Gábor toxikológus az ATV Start műsorában elmondta, hogy amikor hirtelen történik egy ilyen tragédia, akkor egyből érdekessé válik a probléma a különböző médiumok számára is. Holott a szakember szerint ezek a szerek folyamatosan jönnek - ebben az évben például harminc-egynéhány új anyag jelent meg a hazai piacon.



A toxikológus emlékeztetett arra, hogy pár évvel ezelőtt volt az "ördög lehelete" nevű anyag, ami 7 embert ölt meg 3-4 nap alatt. Azt is elmondta, hogy a "bika" egy fantázianév, onnan jön, hogy a vegyület végén a "B-I-C-A" szerepel. Hozzátette azonban: a név önmagában semmit nem mond, mert egy elnevezés mögött 40-50 szer is meghúzódhat.



Azért fontos az újfajta szerről beszélni, mert nagyon intenzív hatású, és gyorsan jelentkeznek a tünetek. Megosztotta a saját tapasztalatát is: másfél héttel ezelőtt, mentőzés közben találkozott egy olyan esettel, ahol egy 30 éves ember elszívta ezt a szert, egyből görcsroham, szívleállás jelentkezett, mire kiértek, már semmit nem tudtak csinálni vele.



Rendkívül olcsó a szer - Zacher szerint elég megnézni azt, hogy hol van miatta a legtöbb haláleset, Borsodban, Jász-Nagykun megyében és Budapesten. 150 forintért hozzá lehet férni egy ilyen biofüves cigarettához, amiben pont annyi hatóanyag van, hogy szívleállás, görcsroham jelentkezzen, ami tulajdonképpen visszafordíthatatlan.



Nem tudja sem a vevő, sem az eladó, hogy mit vesz, nem tudják, mekkora mennyiség az, ami nem okoz ilyen durva hatásokat, "csak egy kicsit hülye lesz" tőle az ember.



Jelenleg azzal sincsenek teljesen tisztában, miért halnak meg tőle, hiszen van olyan, hogy egyszerre szívják, az egyik meghal, a másik életben marad. "Pontosan ezért napjaink dizájnerdrog-használata olyan mint az orosz rulett" - jelentette ki Zacher Gábor.