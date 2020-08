Állatok

Mérgeskígyó tetemére bukkantak Mosonmagyaróváron

Both Zoltán vadállatbefogó napi szinten szembesül olyan hajmeresztő esetekkel munkája során, amelyeket az emberi felelőtlenség okoz - írja a szeretlekmagyarorszag.hu.



Nemrég Mosonmagyaróvárról kapott egy fotót, amelyen egy szarvasvipera teteme látható egy kukatároló mellett.



Both Zoltán Facebook-posztjában azt írja, az állatot biztosan engedély nélkül tartották, mivel a törvény szerint az emberéletre veszélyes állatok tartását nem csak bejelenteni köteles a szakirányú végzettséggel rendelkező állattartó, de az elhullását is jelezni kell az illetékes hatóságnak.



Ráadásul a legális tartáshoz kötelező rendelkezni érvényes szavatosságú ellenszérummal is - ez akár milliós tétel is lehet, és 1-2 év után lejár, tehát akkor is újat kell rendelni belőle, ha nem használták fel.



Talán ez a legjellemzőbb oka annak, miért döntenek sokan az illegális tartás mellett, ugyanakkor így szó szerint időzített bombának számít egy ilyen állat, akár a gazdáját marja meg, akár megszökve bárki mást.

"Nos, a képen tisztán látszik, hogy az vipera elhullása nem lett bejelentve, ugyanis ha úgy lett volna, akkor nem végezhette volna a közterületen egy kukatároló sötét árnyékában" - írja a vadállatbefogó.



Hozzáteszi: csak reménykedni tud abban, hogy a felelőtlen állattartó nem tart több, még élő, emberéletre veszélyes egzotikus fajt a lakásában mindenféle biztonsági előírást megszegve, ezzel veszélyeztetve a saját és mások testi épségét.



Both Zoltánt időközben megkereste az eredeti poszt tulajdonosa, aki egy helyi Facebook-csoportban tette közzé a képet. Az illető állítása szerint, miután a poszt kikerült, ráírtak, hogy törölje le, mert ez az állat csak egy preparált kígyó volt.



"Ezt rátok bízom, hogy elhiszitek vagy nem. Én csak megosztottam" - reagált erre a vadállatbefogó.



Annak viszont utánanézett, hogy pár órányi kocsikázásra Magyarországról, mindössze 150 euróért gond nélkül megvásárolható ez a faj. Ugyanott hasonló árfekvésben fekete vagy zöld mamba, csörgőkígyó, illetve kobra is kapható.



A határon ellenőrzés híján gond nélkül át lehet vinni, így nem sokkal később már egy panellakás sokadik emeletén, terráriumban piheni ki az utazás fáradalmait a pár ezer forintért vásárolt "biztos halál" - fogalmaz Both Zoltán.



A szarvasvipera (Cerastes cerastes) mérge mytotoxinokat és cardiotoxinokat is tartalmaz, emellett vérzékenységet is okozhat.



Előfordulási területe Észak-Afrikában és a Közel-Keleten van. Afrikában Marokkótól, Mauritániától és Malitól keletre, Algérián, Tunézián, Nigeren, Líbián és Csádon keresztül, egészen Egyiptomig, Szudánig, Etiópiáig és Szomáliáig lelhető fel.