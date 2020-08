Állati

Lóhúsos volt a fagyi a Szegedi Vadasparkban

A nagy hőségben az állatok is vágynak egy kis hűsölésre, ezért a Szegedi Vadaspark szibériai tigriseit fagyival kínálták meg a gondozóik. A nagymacskák természetesen nem csoki, pisztácia vagy vanília ízeket kóstolhattak, sokkal inkább olyan „édességet”, amibe beleborzong az ember.



Borisz és Igor, a 15 éves, Csehországban született szibériai testvérpár 2009-ben került Rigából Szegedre az európai fajmegmentési programnak köszönhetően. Gondozójuk szerint lustálkodva élik mindennapjaikat, hasonlóan, mint a macskák, csak épp nem 2 kilós, hanem 2 mázsás testben. Nyugalmukból kizárólag az állatorvos megjelenése tudja őket kibillenteni, illetve ha egyszerre több gondozó bukkan fel a közelükben. Fejenként napi 8 kiló húst esznek, amelyet esti záráskor kapnak meg, kivétel ez alól, ha kánikula van, mert akkor a nagymacskák is fagyizhatnak. Így történt ez ma is, ugyanis kaptak 2-2 kiló jégtömböt, benne olyan nyalánkságokkal, mint a heringek, a húslé és a lóhús cafatok.

"Ismerik a csemegét, szeretik, kellemes érzetet okoz nekik" – mondta Endrédi Lajos, a Szegedi Vadaspark gyűjteményi részleg vezetője. "30 perc alatt el is fogyasztották. A fagyit a környezetgazdagításként adjuk, amely módszert azért alkalmazunk, hogy az állataink ne unatkozzanak."



A tigrisek a vadonban 8-10 évig maradnának életben, de mivel a Vadasparkban megfelelő ellátást kapnak, nem kell a vadon veszélyeivel megküzdeniük és állatorvos is kezeli őket szükség esetén. Jelenleg 15 esztendősen élik boldog nyugdíjas éveiket.



Igor például bő 2 évvel ezelőtt nagy médiafigyelem mellett egy különleges műtéten esett át. Már évek óta küzdött csípőízületi gyulladással, fájdalmai voltak, és nehezen járt, amikor az operáció megtörtént. Dr. Gippert Róbert állatorvos a sajátsejtes ízületkezelési eljárás keretében a tigris testéből Lipogems eszközökkel kis mennyiségű zsírszövetet vett ki, amit mechanikusan megtisztított, majd ugyanazon 45-60 perces eljárással visszaültetett a kezelésre szoruló ízületbe.



A megkopott ízület gyógyulása, mint az embereknél, Igor esetében is a saját sejtek regeneratív, öngyógyító hatásának köszönhetően, külső anyag használata nélkül történt. Igor a beavatkozás után 2 esztendővel is – korához képest – remekül van, sétál, heverészik, és nagyokat fagyizik.