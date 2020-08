Állatvédelem

Kilőtték a kutyára támadó anyakocát - videó

Vaddisznók támadtak meg egy kutyát Balatonszepezden. Gazdája nem volt otthon, ezért a szomszédok rendőrt hívtak, akik egy vadász segítségével kilőtték a veszélyt okozó kondát. Az általunk megkérdezett vadgazdálkodási szakértő szerint évek óta probléma a vaddisznó túlszaporulat a Balaton-felvidéken.



Belterületen születtek, ezért a településeket tekintik otthonuknak azok a vaddisznók, akikkel egyre gyakrabban találkoznak a Balaton-parti nádasokban, de még a strandokon is – írja a Bors. A lapnak nyilatkozott Balatonszepezd polgármestere, Bíró Imre, aki szerint a településen 4-5 konda lehet, egy-egy kocával és 7-8 vadmalaccal.



A polgármester szerint a kocák és a kanok is megvadulhatnak, a sertéspestist is terjeszthetik, de nem tudnak ellene mit tenni, mert a település határain belül a sok szükséges engedély miatt problémás a kilövésük.