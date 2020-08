Koronavírus-járvány

4-10 napon belül megugrik a koronavírusos esetek száma a szennyvíz alapján

Budapesten és Debrecenben is enyhén növekszik a koronavírus-örökítőanyag mennyisége a szennyvízben a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) augusztus második hetén végzett vizsgálata szerint.



A nemzetközi tapasztalatok szerint a szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését - írták a közleményben. Ez abból áll össze, hogy a vírus örökítőanyagát a tünetmentes fertőzöttek, valamint az újonnan megfertőződött, de tüneteket még nem mutató betegek is ürítik.



„A szennyvízvizsgálatok által előre jelzett közösségi terjedés felgyorsulása megelőzhető a továbbra is érvényben lévő járványügyi megelőző szabályok betartásával” – hívták fel a figyelmet.



Az NNK május óta végez szennyvízvizsgálatokat az új koronavírus örökítőanyagának kimutatására. A vizsgálatok Budapesten kezdődtek, jelenleg a három budapesti szennyvíztelepen, a megyeszékhelyeken és néhány más vidéki városban vesznek rendszeresen mintát. A többi mintavételi helyszínen eddig alacsony szintet mértek.



Az NKK közleménye szerint az elmúlt időszakban több olyan családi és közösségi halmozódás, helyi koronavírus-járvány is kialakult, amely a hatályos járványügyi szabályok betartásával megelőzhető lett volna. „Nagyon fontos elkerülni új gócpontok kialakulását, mivel egy-egy fertőzött ember miatt kialakult lokális járványgócból továbbterjedhet a fertőzés, és közösségi, területi járványok alakulhatnak ki.”