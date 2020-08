Rendőrség-Balaton

Vízirendészet: a Balaton Európa legbiztonságosabb tava

A Balaton Európa legbiztonságosabb tava - mondta a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.



Horváth László ezredes tájékoztatása szerint idén 140 esetben riasztották már a vízirendőröket a Balatonon, és 310 sikeres életmentésen vannak túl.



Idén az átlagosnál kevesebb, öt halálos tragédia történt a Balatonnál, de az eseteket nem jogsértések, hanem rosszullét, ájulás okozta - közölte. Több sikeres újraélesztés is volt - tette hozzá.



A kapitány hangsúlyozta, gyakran a rosszul megválasztott vízmélység okoz tragédiát, ezért a Mentőöv programban telepített táblák több strandon is jelzik már a vízmélységet.



Horváth László felhívta a figyelmet arra is, hogy mindig ügyelni kell a viharjelzésre, az elsőfokúnál a parttól legfeljebb 500 méterre lehet bemenni, másodfokúnál viszont már mindenkinek el kell hagynia a tavat.