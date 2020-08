Közlekedés

BKK: ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be Belső-Erzsébetvárosban

Forgalomcsillapítási mintaprojekt részeként ideiglenes forgalmi rendet vezet be a Fővárosi Önkormányzat Belső-Erzsébetvárosban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), valamint a VI. és a VII. kerületi önkormányzat közreműködésével augusztusban - közölte a BKK vasárnap az MTI-vel.



Azt írták: a három hónapos tesztidőszak alatt több helyen parkolási korlátozásokkal, a forgalom irányának megváltoztatásával, valamint a közterek gyalogosoknak, illetve kerékpárosoknak történő visszaadásával találkozhatnak a közlekedők.



A tizenöt budapesti helyszínen induló forgalomcsillapítási mintaprojekt célja a nyugodtabb, tisztább és élhetőbb városrészek kialakítása. Belső-Erzsébetvárosban az Andrássy út - Nagykörút - Rákóczi út - Károly körút közötti területen csökkentik a gépjárművel való átjárhatóságot.



Hozzátették: a tervezésnél fontos szerepet játszott, hogy a forgalomtól elzárt területek, utcák kivételével minden utca és ingatlan elérhető legyen járművel, és egyszerű legyen elhagyni a területet, de több helyen tilos lesz parkolni. Az intézkedésektől azt várják, hogy csökken a zaj-, illetve a levegőszennyezés mértéke, illetve a biciklivel közlekedők számára egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a terület átjárhatósága.



A változtatások miatt 250 új forgalmi táblát is felállítanak, és felújítanak egyes utcarészeket is. A szakemberek vasárnap estig végeznek a munkákkal. Belső-Erzsébetváros nagy része Tempo 30-as övezetté alakul.



A Fővárosi Önkormányzat a kozossegitervezes.budapest.hu oldalon várja a fővárosiak véleményét augusztus 15-től a bevezetett változásokról, ezek felhasználásával az év végig dolgozzák ki azt a közlekedésfejlesztési akciótervet, amelynek konkrét intézkedései 2021-ben, ütemezetten lesznek majd bevezethetők - közölte a BKK.