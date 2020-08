Koronavírus-járvány

PM: a költségvetés továbbra is maradéktalanul biztosítja a járvány elleni védekezés kiadásait

2020.08.08 10:30 MTI

A gazdaságvédelmi intézkedések és a védekezési kiadások következtében 2020 első hét hónapjában az államháztartás központi alrendszere 2165 milliárd forintos hiánnyal zárt - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI-vel pénteken.



Ezen belül a központi költségvetés 1841,4 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 12,7 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 336,3 milliárd forintos hiányt értek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 352,7 milliárd forintot tett ki.



Kiemelik: a költségvetés továbbra is maradéktalanul biztosítja a járvány elleni védekezés kiadásait.



Mint írták, a gazdasági kilábalás már megkezdődött, a veszélyhelyzet utáni újraindítás a költségvetésből továbbra is komoly forrásokat igényel. A kormány szándéka az, hogy minden segítséget megadjon a magyar vállalkozásoknak, és annyi munkahelyet teremtsen, ahányat a járvány megszüntet.



A PM rámutatott: 2020 júliusában nem érkezett uniós bevétel a költségvetésbe, így a 2020. évi első héthavi bevétel összesen 489,5 milliárd forintot tett ki. Ugyanakkor a 2020. évi, július végi uniós kiadások megközelítették az 1274,9 milliárd forintot.



A tájékoztatás szerint a járvány elleni védekezéshez szükséges forrásokat - így a szükséges eszközök beszerzésére kiadott több mint 520 milliárd forintot - és a gazdaság újraindításához szükséges forrásokat a kormány teljes mértékben a hazai költségvetésből fedezi.



A PM kiemelte, ezek mellett a 2020 végéig megvalósult hazai kiadások között a kiemelt közúti projektekre (140 milliárd forint), valamint a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra (123,1 milliárd forint) fordított forrásokat. Ezeken kívül fontos kiadásként megjelennek a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatból (81 milliárd forint), a közúthálózat fenntartására és működtetésére (68,4 milliárd forint) kiadott források, valamint a Falusi Útalapból (57 milliárd forint), a közúthálózat felújítására (37,4 milliárd forint), a Modern Városok Program céljaira (29,1 milliárd forint) kifizetett összegek. Jelentős forrásokat fordított még a költségvetés a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására is, 27,0 milliárd forintot.



Kifizették továbbá a veszélyhelyzet során nyújtott kimagasló teljesítményük elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatását is, erre 101,3 milliárd forintot biztosított a költségvetés - ismertette a tárca.